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08/09/2022 17:36

《台股攻略－黃振宇》電子三雄靠穩，台股隨美股上升

　　《台股攻略》台股今日（８日）隨美股上升，電子三雄靠穩，生物科技股再度受捧，加權指
數收１４５８３點，升１７３點，成交金額為１７２２億元（新台幣．下同），三大法人合計淨
賣出０﹒５７億元。
　　電子權值股方面，電子三雄的台積電收４７５元，升０﹒５％；鴻海收１０７元，升近１％
；聯發科收６２３元，升０﹒７％；聯電、日月光投控、廣達及研華均升０﹒３％至２﹒４％。
受惠蘋果公司發布新機ｉＰｈｏｎｅ　１４消息，蘋果概念股表現強勢，欣銓及力旺升超過７％
，強茂、國巨、精元、敦吉及台達電等升幅超過４％至６％。光學鏡頭股則早段上升後，隨後倒
跌，大立光跌１﹒８％，玉晶光跌２﹒８％。傳統產業股的台塑四寶同步上揚，南亞升０﹒６％
，台化升１﹒６％，台塑化升１％，台塑無起跌。鋼鐵股表現搶眼，中鋼升１﹒７％，鴻升
１﹒３％，新光鋼升近７％，大成鋼、海光、美亞、允強、運錩、春源、彰源、燁輝、燁興、佳
大及新鋼均升２％至４％。生物科技股的喬山及北極星藥業－ＫＹ漲停，岱字、寶齡富錦、晉弦
、ＡＢＣ－ＫＹ、全宇生技－ＫＹ及亞諾法均升３％至５％。
　　受惠蘋果公司發布新機，電子股普遍反彈，但市場仍受到通脹及加息議題干擾。預期台股走
勢維持震盪，此外，明日（９日）台股休市，建議觀望下周復市的市場動向，投資宜保持審慎。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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