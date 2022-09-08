《台股攻略－黃振宇》電子三雄靠穩，台股隨美股上升

《台股攻略》台股今日（８日）隨美股上升，電子三雄靠穩，生物科技股再度受捧，加權指

數收１４５８３點，升１７３點，成交金額為１７２２億元（新台幣．下同），三大法人合計淨

賣出０﹒５７億元。

電子權值股方面，電子三雄的台積電收４７５元，升０﹒５％；鴻海收１０７元，升近１％

；聯發科收６２３元，升０﹒７％；聯電、日月光投控、廣達及研華均升０﹒３％至２﹒４％。

受惠蘋果公司發布新機ｉＰｈｏｎｅ １４消息，蘋果概念股表現強勢，欣銓及力旺升超過７％

，強茂、國巨、精元、敦吉及台達電等升幅超過４％至６％。光學鏡頭股則早段上升後，隨後倒

跌，大立光跌１﹒８％，玉晶光跌２﹒８％。傳統產業股的台塑四寶同步上揚，南亞升０﹒６％

，台化升１﹒６％，台塑化升１％，台塑無起跌。鋼鐵股表現搶眼，中鋼升１﹒７％，鴻升

１﹒３％，新光鋼升近７％，大成鋼、海光、美亞、允強、運錩、春源、彰源、燁輝、燁興、佳

大及新鋼均升２％至４％。生物科技股的喬山及北極星藥業－ＫＹ漲停，岱字、寶齡富錦、晉弦

、ＡＢＣ－ＫＹ、全宇生技－ＫＹ及亞諾法均升３％至５％。

受惠蘋果公司發布新機，電子股普遍反彈，但市場仍受到通脹及加息議題干擾。預期台股走

勢維持震盪，此外，明日（９日）台股休市，建議觀望下周復市的市場動向，投資宜保持審慎。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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