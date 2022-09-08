《窩輪豪情－梁業豪》恒指牛證被殺倉後，該觀察甚麼？

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、

原材料業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為比

亞迪電子（００２８５）、中國海外發展（００６８８）與俄鋁（００４８６），可用作買入其

相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的

股份，則宜首選友邦保險（０１２９９）、騰訊（００７００）與建設銀行（００９３９）。

昨早（７日）大量恒指牛證被強制性收回後，我們應留意新的重貨區１８５００－

１８５９９會否成為下一個淡友大戶的殺戮對象。此外，其後恒指牛證重貨區會否移動，亦須留

意。若牛證重貨區下移，即代表好友職業炒家決定退守低位；若見其上移，則代表他們認為港股

已經找到短期重要支持位，有望顯著回升。另一方面，恒指熊證重貨區現位於１９８００－

１９８９９，共有１６隻熊證，涉及７２５張對沖用的恒指期貨淡倉。估計於淡友大戶仍控制大

局的環境下，熊證重貨區應不會上移。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

