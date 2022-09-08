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即市新聞

08/09/2022 09:45

《窩輪豪情－梁業豪》恒指牛證被殺倉後，該觀察甚麼？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、
原材料業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為比
亞迪電子（００２８５）、中國海外發展（００６８８）與俄鋁（００４８６），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股份，則宜首選友邦保險（０１２９９）、騰訊（００７００）與建設銀行（００９３９）。
　　昨早（７日）大量恒指牛證被強制性收回後，我們應留意新的重貨區１８５００－
１８５９９會否成為下一個淡友大戶的殺戮對象。此外，其後恒指牛證重貨區會否移動，亦須留
意。若牛證重貨區下移，即代表好友職業炒家決定退守低位；若見其上移，則代表他們認為港股
已經找到短期重要支持位，有望顯著回升。另一方面，恒指熊證重貨區現位於１９８００－
１９８９９，共有１６隻熊證，涉及７２５張對沖用的恒指期貨淡倉。估計於淡友大戶仍控制大
局的環境下，熊證重貨區應不會上移。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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