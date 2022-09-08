【虛幣世界】加密貨幣止跌回升，惟市場情緒並不樂觀

《經濟通通訊社８日專訊》比特幣及以太幣止跌回升，惟交易量仍低於正常水平，反映投資

缺乏信心，市場關注聯儲局即將公布的「褐皮書」，克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特表示，現

在下結論說通脹已經見頂還為時過早，對於通脹回落至２％亦不太可能。其他山寨幣上漲，

Ｐｏｌｋａｄｏｔ （ＤＯＴ）、Ａｖａｌａｎｃｈｅ （ＡＶＡＸ） 和 Ｕｎｉｓｗａｐ

（ＵＮＩ） 分別上漲 ３﹒５％、２％ 和 ２﹒７％。

據外地媒體報道，指控馬斯克２５８０億美元的狗狗幣傳銷計劃敲詐勒索訴訟案範圍已經擴

大，新增了７名投資者原告和６名被告人員，包括馬斯克旗下隧道挖掘公司Ｂｏｒｉｎｇ Ｃｏ

。

消息指，馬斯克以及其公司特斯拉（ＴＳＬＡ﹒Ｏ）、ＳｐａｃｅＸ、Ｂｏｒｉｎｇ Ｃｏ

。等故意在兩年內將狗狗幣價格推高３６０００％，然後讓其暴跌。並指馬斯克在犧牲其他狗狗

幣投資者利益的情況下「獲利數百億美元」，而他們一直都知道這種貨幣缺乏內在價值，其價值

「完全取決於營銷」。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９２５４﹒９５元（美元．下同），跌０﹒１９％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６１６﹒７０元，跌０﹒８２％；艾達幣報

０﹒４７６１元，跌０﹒５４％；瑞波幣報０﹒３３３７元，跌０﹒９５％。（ｕｌ）



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