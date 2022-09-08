《談國論企－黎偉成》進出口８月份增長全面放援

《談國論企》中國的商品出口在２０２２年８月份全面放緩，扭轉７月份明顯回升及三連升

，再呈疲態。尤其是出口的出口增長收窄的幅度相當明顯，與美國的需求持續轉弱的情況有關，

而其他主要市場的進口需求亦漸次減弱，皆與美國等各地的經濟惡化和步入衰退險境之況有關。

中國的製造業所接的出口新訂單不斷收縮，商品出口前景難以樂觀，國務院要以促投資帶消費增

就業等作為擴大有效需求，是明智決策。



＊中國輸美商品及貿盈大增顯美加關稅反自損＊



從中國海關總署發布的統計資料顯示，中國的進出口貿易在２０２２年８月份達３﹒７１萬

億元（人民幣．下同），同比增長８﹒６％，相對於７月份３﹒８１萬億元的１６﹒６％升幅，

環比低整整８個百分點，是為最近４個月的最低升幅，而前４個月因疫情多發多散處低增長。最

大問題在於（１）出口，於８月份達２﹒１２萬億元，同比增長１１﹒８％，比７月份所增

２３﹒９％少增１１﹒９個百分點，使是月份的外貿表現轉差；而（２）進口於８月份達

１﹒５９萬億元，同比增長即使僅為４﹒６％，比對上一個月亦少增２﹒８個百分點。

此使進出口貿易於１－８月份累計２７﹒３萬億元，同比增長幅度略為回落至１０﹒１％，

其中出口１５﹒４８萬億元同比增１４﹒２％，進口１１﹒８２萬億元的升幅為５﹒２％。

對外貿易表現再度轉差，最重要的困擾為（一）中國對主要貿易夥伴的進出口貿易最新變化

，最值得關注的是（１）中國對美國的雙邊貿易，呈現每下逾況的態勢：進出口於２０２２年１

－８月份累計達３﹒３１萬億元，同比增長的１０﹒１％，比１－７月份２﹒９３萬億元的

１１﹒８％升幅少增１﹒７個百分點，不僅受困於中國對美出口期內達２﹒５８萬億元和增

１２﹒９％，較１－７月份的１５﹒１％升幅為低，但仍屬相對不太差的增長；反而美國貨出口

至中國的７，６５４﹒２億元僅增１﹒６％低於１－７月份的２﹒３％，使中國對美貿易順差

１﹒８１４萬億元和增加１７﹒８％。

要重申我的觀點，為：美國佬歷來千方百計打壓中國，尤其是特朗普居然單方霸道地對華輸

美商品強行加徵關稅，採取種種限制對華輸出高技術及設備，而其繼任者拜登口說甚麼「四不一

無意」，還是照樣採用特朗普對華加徵關稅惡策，卻未阻中國輸美商品卻繼續保持大幅增長態勢

，理由為美國人離不開中國價格合理和素質有保證的各種各樣生活所需的產品。

同樣值得留意的，是（２）中國對東盟的雙邊貿易，於２０２２年１－８月份累計所達的

４﹒０９萬億元，同比增長１４％，比１－７月份所增的１３﹒２％多增０﹒８個百分點，繼續

位列對華貿易的首位。東盟國家組織是中國友好近鄰，各方面的關係、合作相當密切，美國佬又

怎可能在旦夕「拉攏」東盟反華反俄？

但有若干利好因素，如（二）勞工密集商品的外銷，於前８個月的增速亦不慢，其中（ｉ）

服裝及衣著附件產品出口，於１－８月份累計７７２１﹒９億元升幅為１２﹒８％；（ｉｉ）紡

織品產品期內達６６５６。億元上升１０﹒８％；而（ｉｉｉ）塑料製品外銷４６２９億元上升

１５﹒１％。



＊須注意出口新單續縮進口原料燃料普減＊



勞工密集商品出口大幅上升，乃因於美國、歐洲等地的商品生產受到疫情的影響，和由美國

主導推手使俄羅斯對烏克蘭採取「特別軍事行動」使兩國的能源資源等物資，無法如常輸歐美和

世界各地，亦造成工業生產難以滿足需求，甚至通脹添壓。

和（三）資本密集或高技術的產品外銷，則保持穩定較快的增長態勢，如機電產品的出口，

於１－８月份累計達８﹒７５萬億元同比增長９﹒８％，於整體進出口額度佔比５６﹒５％，其

中：自動數據處理設備及其零部件產品出口累計１﹒０５億元同比增長３﹒５％，手機涉５，

５５３億元上升４﹒２％和汽車２１６８。億元的升幅為５７﹒６％。美國佬可以把中國高技術

產品的發展和外銷壓下來嗎？

另一問題是（四）進口，潛伏若干憂疑，特別是以能源、資源為主的大宗商品進口有不同程

度的減少，因國際商品價格飆升造成相當重大壓力所致：（ｉ）煤於前８個月的進口１﹒６８億

噸，同比減１４﹒９％，顯然受困於每噸均價１０２１﹒３元同比飆升８１﹒２％；（ｉｉ）鐵

礦砂進口７﹒２３億噸則減３﹒１％，每噸進口均價８２７﹒１元則減２９﹒４％。和

（ｉｉｉ）原油進口３﹒３億噸同比減少４﹒７％，其每噸進口價４７９２﹒１元同比大增

５６﹒８％；（ｉｖ）天然氣的進口量７１０４﹒５萬噸和減少１０﹒２％，每噸進口價

３８８２﹒２元更大增６１﹒６％；（ｖ）成品油進口量１５１０﹒４萬噸同比亦減少

１５﹒９％，每噸進口價升近４０％而為５３３８﹒３元。但中國的煤、油、氣等主要能源不斷

加大生產和增長力度，抵銷來價貴的壓力，亦滿足國內需求。

估計中國的商品出口前景不大理想，因製造業所接訂單，在出現全面收縮之況後至今始終未

能脫困，特別是出口新訂單指數於８月份達４８﹒１，且多個月處收縮水平，使生產亦同樣收縮

和分類指數於２０２２年８月份只能夠持平於７月份之數４９﹒８，此為中國政府力爭以內需挺

經濟之因也。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國進出口貿易數據

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進出口 出口 進口

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８月份 ３﹒７１萬 ＋８﹒６％ ２﹒１２萬 ＋１１﹒８％ １﹒５９萬 ＋４﹒６％

７月份 ３﹒８１萬 ＋１６﹒６％２﹒２５萬 ＋２３﹒９％ １﹒５６萬 ＋７﹒４％

６月份 ３﹒７６萬 ＋１４﹒３％２﹒２１萬 ＋２２﹒０％ １﹒５５萬 ＋４﹒８％

５月份 ３﹒４５萬 ＋９﹒６％ １﹒９８萬 ＋１５﹒３％ １﹒４７萬 ＋２﹒８％

４月份 ３﹒１６萬 ＋０﹒１％ １﹒７４萬 ＋１﹒９％ １﹒４１萬 －２﹒５％

３月份 ３﹒２０萬 ＋５﹒８％ １﹒７５萬 ＋１２﹒９％ １﹒４５萬 －１﹒７％

１－２月份６﹒２０萬 ＋１３﹒３％３﹒４７萬 ＋１３﹒６％ ２﹒７３萬 ＋１２﹒９％

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計算單位：億元人民幣

資料來源：中國海關總署



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