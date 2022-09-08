【沽貨疑雲】騰訊再有２％股份存入中央結算所，沽貨陰霾短期難消

《經濟通通訊社８日專訊》根據港交所截至９月７日的數據顯示，有２％或逾１﹒９２億股

騰訊（００７００）股份轉入中央結算系統（ＣＣＡＳＳ），當中１﹒９８％或逾１﹒９億股存

入高盛證券戶口，令其持股比重增至６﹒４３％，是第三大持股的劵商。

第一位及第二位分別是匯豐銀行及摩根大摩，兩者在ＣＣＡＳＳ持有的騰訊股份比重分別為

２４﹒５５％及１０﹒２９％。

騰訊股價自７月中失守３３０元後，走勢反覆下跌，８月２日低見２８８元後雖然展開反彈

浪，惟多次升破３３０元皆未能重新守穩該位，踏入９月份以來，股價持續下跌，今早最低跌至

３０４﹒４元，跌幅逾２﹒３％。



＊受股神沽比亞迪陰霾困擾＊



早前有大額比亞迪（０１２１１）股份存入ＣＣＡＳＳ，而數量正好與「股神」巴菲特所持

股數完全相同，令市場猜測「股神」準備沽售比亞迪，令股價下跌，結果亦證實比亞迪遭到「股

神」拋售。故即使今次雖然只有２％騰訊股份存入ＣＣＡＳＳ，而所轉存入的高盛亦僅持有

６﹒４３％騰訊股份，但比亞迪遭沽售的情景，不得不令投資者有所顧慮。

其次，今次騰訊股份又是存入外資劵商，而近期中美雖就審計底稿達成解決辦法，但對騰訊

這類大型科技股而言，股份轉移如終會刺激市場的神經，而且目前全球仍處於加息周期，不利科

技股估值，故預料短期沽壓仍難消除。（ｐｃ）













