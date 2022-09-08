【大國博弈】商務部：美國延長對華加關稅必使美企承受更大損失

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》就美國拜登政府決定再次推遲消除特朗普時

代對中國產品加徵關稅的決定，中國商務部新聞發言人束珏婷表示，中方始終認為，美對華

３０１關稅措施不利於中美兩國，不利於整個世界。在當前高通脹形勢下，美方決定延長對華加

徵關稅，勢必使眾多美國企業和消費者承受更大損失。

