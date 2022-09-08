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08/09/2022 12:06

《午市前瞻》專家指減持潮將持續拖累港股，蘋果概念股難看好

　　《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收報１８９６９，跌７４點或０﹒３９％，主板成
交３９９﹒９５億元。恒生中國企業指數報６４８７，跌２５點或０﹒３９％。恒生科技指數報
４０１５，升１點或０﹒０５％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及中國
海洋石油（００８８３）；騰訊控股收報３０４﹒２元，跌７﹒４元或２﹒３７％，成交
３３﹒２７億元；阿里巴巴－ＳＷ收報８８﹒５元，升１﹒１元或１﹒２６％，成交１１﹒７３
億元；中國海洋石油收報９﹒６元，跌０﹒３３元或３﹒３２％，成交８﹒０６億元。國指三大
成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及中國海洋石油。科指三大成交股份依次為騰訊控股
、阿里巴巴－ＳＷ及美團（０３６９０）；美團收報１７３﹒８元，升１﹒７元或０﹒９９％，
成交６﹒７億元。
　
＊張智威：恒指本月仍能頑守１８２３５＊
　
　　恒指昨日勉強守住１９０００後來弱勢未改，資金維持審慎觀望。歐洲央行（ＥＣＢ）將於
今日稍後公布議息結果。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，預期ＥＣＢ將會跟
隨美國聯儲局加息幅度，一樣加息０﹒７５厘，因通脹仍居高不下，而且伴隨正在醞釀的歐洲冬
季能源危機，環球股市向淡。
　　因此，恒指探底壓力深重，加上港股減持風正盛，重磅股騰訊（００７００）、比亞迪
（０１２１１）都身受大股東減持，令弱勢港股難以翻身，故即使今個月守住３月低位
１８２３５，但都不排除今年時間內失守。
　
＊蘋果跌落神壇，舜宇紅底難保＊
　
　　蘋果周三（７日）舉行秋季產品發布會，推出ｉＰｈｏｎｅ　１４等新產品。美國地區價格
未有調升，但海外地區域則因匯率問題有不同程度漲價。張智威指加價必然會影響銷量，而且蘋
果聲勢已大不如前，以前排隊買新機景象已不復返，故市場關注度亦不如以前。
　
　　一眾本港上市蘋果概念股個別發展，舜宇（０２３８２）先升後跌，高偉電子
（０１４１５）曾升近６％後收窄。張智威中長線不看好舜宇，因其業務增長減慢，毛利低，派
息又少，預期紅底勢將不保。他亦提到高偉今日是借勢炒起，走勢而言早前炒上１８元後難再挑
戰，而近期股價亦已受制於廿天線，預期之後走勢轉弱。他亦提到，蘋果概念股之後亦較難看得
太好。（ｈｃ）

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