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08/09/2022 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流入４９７９﹒７９萬元，買騰訊沽恒生國企

　　《經濟通通訊社８日專訊》今日恒指平開，報１９０４３點。最高升３１點報１９０７５點
，最低跌２４０點報１８８０３點。恒指收報１８８５４點，跌１８９點或１％。
　　北水全日淨流入４９７９﹒７９萬元，減少９４％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股
（００７００）、華能國際電力股份（００９０２）、華潤電力（００８３６）；淨賣出最多的
依次是恒生中國企業（０２８２８）、中國海洋石油（００８８３）、吉利汽車（００１７５）

　　主板成交８００﹒１６億元減少７﹒１％。其中港股通成交２０２﹒８億元，佔總成交
２５﹒３％。
　
＊減持疑雲致騰訊股價受壓＊
　
　　根據港交所截至９月７日的數據顯示，有２％或逾１﹒９２億股騰訊　（００７００）股份
轉入中央結算系統（ＣＣＡＳＳ），當中１﹒９８％或逾１﹒９億股存入高盛證券戶口，令其持
股比重增至６﹒４３％，是第三大持股的劵商。第一位及第二位分別是匯豐銀行及摩根大摩，兩
者在ＣＣＡＳＳ持有的騰訊股份比重分別為２４﹒５５％及１０﹒２９％。　　　　
　　消息令騰訊股價受壓，收市跌３﹒１４％報３０１﹒８元，北水淨買入４﹒２億元；華能國
際電力股份升６﹒０９％報４﹒７元，北水淨買入２﹒１億元；華潤電力升５﹒２３％報
１６﹒９元，北水淨買入１﹒３億元。
　　恒生中國企業跌０﹒９３％報６５﹒９８元，北水淨賣出１０﹒２億元；中國海洋石油跌
３﹒６３％報９﹒５７元，北水淨賣出１﹒４億元；吉利汽車跌３﹒０８％報１３﹒８４元，北
水淨賣出１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　　　（００７００）　　　　　　４﹒２３
　　華能國際電力股份　（００９０２）　　　　　　２﹒０８
　　華潤電力　　　　　（００８３６）　　　　　　１﹒３４
　　新東方在綫　　　　（０１７９７）　　　　　　０﹒７２
　　美團　　　　　　　（０３６９０）　　　　　　０﹒６７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　－１０﹒２３
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒４１
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－０﹒９９
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－０﹒９４
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　－０﹒９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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