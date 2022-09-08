《美元走勢－羅明立》歐央今重手加息機會較高，歐元可趁高造空

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４３﹒７３ １４４﹒５６ １４３﹒４６

歐元╱美元 ０﹒９９９９ １﹒００１５ ０﹒９９７９

英鎊╱美元 １﹒１５０４ １﹒１５２６ １﹒１４９１

美元╱瑞郎 ０﹒９７５８ ０﹒９７８２ ０﹒９７４１

美元╱港元 ７﹒８４９４ ７﹒８４９６ ７﹒８４９１

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《美元走勢》歐元區第二季經濟增長終值輕微向上修正，按季增長０﹒８％。美國聯儲局官

員繼續表態支持加息，但當中某些言論被市場解讀為局方可能開始關注持續大幅加息後所帶來的

風險，比如聯儲局副主席布雷納德認為聯邦基金利率需要進一步提高，而在加息周期的某個時刻

，風險將變得更加雙向；克利夫蘭聯儲主席梅斯特則指美國經濟目前並未陷入衰退，但相關風險

正有所增加，經濟大幅放緩的情況可能超過預期。受到這些正常言論影響，美匯回落至

１０９﹒５０附近。

加拿大央行議息後一如預期加息０﹒７５％至３﹒２５％，央行指數據反映通脹壓力持續，

利率有需要進一步提高以實現２％的通脹目標。市場估計之後仍會加息，但加幅將會回落。美元

兌加元由１﹒３２以上下跌超過１００點，剛好在１０天線的１﹒３１附近找到支持。

今日（８日）輪到歐洲央行議息，以通脹情況而論應加０﹒７５％，若更多的考慮到疲弱的

經濟，則可能是０﹒５％，現時兩邊也有捧場客。筆者估計落重手的機會較高，歐元上方重要阻

力在１﹒０１，趁高可造空。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒１５３０ １﹒１４２０ １﹒１５６０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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