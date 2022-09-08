４８％投資者對北向通不感興趣，基金公會籲允跨境推銷

《經濟通通訊社８日專訊》香港投資基金公會訪問了６４２名年齡介乎２５－６５歲，月薪

達５萬元、流動資產逾１００萬元以上的香港投資者。調查顯示，２１％的受訪者未曾聽過跨境

理財通，約４８％受訪者對北向跨境理財通的興趣不大，超過九成人未曾使用北向通。

儘管有不少受訪者對跨境理財通有所聽聞，但只有四分之一人了解該計劃。受訪者反映，未

曾使用北向通的主要原因是不太熟悉內地市場加上難以收集資訊；至於那些有參與的投資者主要

是由於他們認為該計劃提供更多投資機會，亦不希望只集中於香港市場。



＊冀容許兩地從業員可跨境推銷＊



行政總裁黃王慈明認為，跨境理財通上存在結構性問題，因現時兩地金融機構實行「只執行

交易」模式，要客人主動查詢，銀行才可向其銷售理財通產品，銀行和基金公司不能主動向客戶

宣傳推銷，就連舉辦投資者簡介會都擔心觸犯條例，形容現時是被綁手綁腳，制約了推廣工作。

她希望兩地在監管制度上能有突破，容許兩地從業員可跨境推銷或招攬客戶，以提升市場對計劃

的認知度。

投資基金委員會副主席吳家俐指出，跨境理財通為突破性計劃，暫時南向和北向投資金額仍

較小，或與計劃仍較新和疫情下未通關有關。目前大部分跨境理財通戶口均透過網上開立，基金

業界將與銀行緊密合作，希望在網上渠道上向投資者提供更多資訊。她透露，公會與監管機構持

續溝通，反映包括擴大產品範圍、投資者教育等可改善的地方，又認為業界可向投資者進行更多

兩地市場和產品教育。



＊入境「０＋７」仍不理想，倡全面放寬入境檢疫限制＊



投資基金公會主席鄒建雄表示，業界對政府放寬入境檢疫政策表示歡迎，但強調香港的競爭

對手為區內如新加坡等金融城市，外國投資者和大型機構高層均對酒店檢疫安排卻步，認為檢疫

政策應與其他金融城市看齊。對於坊間盛傳，政府有機會在１１月舉行金融峰會前，將檢疫期放

寬至「０＋７」，鄒建雄指，現時醫學監察期有諸多限制，黃碼人士不能進入很多處所，例如不

能前往酒店參與會議等，形容情況並不理想，希望政府能全面放寬相關限制。（ａｃ）

