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08/09/2022 16:36

大家樂（００３４１）：對９月市道不感樂觀，傾向開設細舖

　　《經濟通通訊社８日專訊》大家樂（００３４１）今日召開股東大會。首席執行官羅德承在
會後表示，開學後本港疫情升溫，市道明顯較靜，對９月市道感到不樂觀。不過，他表示，由於
政府放寬防疫措施，而且港人對疫情恐懼感減弱，相信長遠銷售不會回到第五波爆發初期時的惡
劣情況。
　
＊產品單價近４０元，外賣比例佔近半＊
　
　　羅德承表示，部分產品已因為面對物價壓力而加價，惟因為本港及華南消費力轉弱，以致出
現「兩難」局面，集團希望透過改善餐單組合結構、商戶優惠及會員制度維持客量。他透露，目
前的平均餐價接近４０元，而外賣比例則佔近五成，另外，８月早午茶市的餐數按年錄單位數跌
幅，晚市表現最弱，下跌雙位數。
　
＊店舖議價空間不大，集團持審慎態度＊
　
　　羅德承透露，集團開新店時會傾向選擇細舖，因為市面上細型舖位的選擇較大型舖位多，雖
然其租金相對硬淨，但開設大店亦需要較高固定使費，因此更傾向開拓細舖。對於市場憧憬通關
，他指，業主對此感到樂觀，令旅遊區店舖議價空間減少，加上集團業務的回本期較長，因此更
需要持審慎態度，「不能心口有個勇字」。另外，集團在民生生意上有保證，故業主的議價空間
同樣不多，集團會繼續以審慎態度應對。
　　他續指，公司在香港開店進度理想，選擇開店地點時，會考慮區域、餐飲類型等一籃子因素
，基於港人對食有一定需求，認為公司有營運及拓展空間。至於內地則要視乎市況及大灣區的經
濟，開店步伐或會減慢。
　
＊８月消費券對集團的效用減弱＊
　
　　羅德承指出，集團在６月尾有推廣活動，因此對６、７月銷售有明顯幫助，而８月派發消費
券後，消費反應較首輪差，顯示本港消費力較弱，並相信市民減少了飲食方面的消費。另外，目
前中秋節的月餅銷售達標，惟反應不算太熱烈，相信是由於其他品牌舉辦更多促銷活動，及本港
節日氣氛減弱所致。（ｓｌ）

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