【國安立法】涉煽動顛覆國家政權鄒幸彤初級偵訊，需時考慮明裁定

《經濟通通訊社８日專訊》已解散的支聯會、該組織前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸

彤被控「煽動顛覆國家政權」，案件今續進行鄒幸彤提出的初級偵訊。代表鄒幸彤的大律師沈士

文批評，控方就鄒幸彤煽動他人使用武力提出的證據「萬分之一都冇」，指控方證據有重大缺陷

及缺漏，認為本案表面證據不成立，不應將鄒幸彤交付審訊。署理主任裁判官香淑嫻押後至明天

（９日）宣布交付結果。

控方代表、署理助理刑事檢控專員張卓勤表示，已向辯方呈交觀察文件，回應辯方早前的陳

述。他透露，文件提到裁判官現階段不需要就本案事實作出裁定，並重申觀察文件只闡述控方法

律立場，內容並非極為詳細，指根據案例，初級偵訊是讓法庭審視是否有足夠表面證據，將被告

交付審訊，控方在此階段角色有限，一般不作盤問及陳詞。



＊辯方：不曾提及被告煽動何人作出何等非法行為＊



代表鄒幸彤的大律師沈士文陳詞指，控方的檢控基礎將支聯會５大綱領中的「結束一黨專政

」，解讀為不符合國家基本制度，並藉指控鄒幸彤重複表達「結束一黨專政」，控告她觸犯《港

區國安法》第２２及２３條。沈士文批評，控方提出的證據有重大缺陷及缺漏，認為本案表面證

據不成立。

沈士文指，本案控罪最重要的，是被告作出了什麼行為，導致跌入控罪指稱行為的範圍。但

從控方指控中，看不到控罪元素「使用暴力」、「煽惑他人使用暴力」的字眼，亦不曾提及被告

煽動何人作出何等非法行為。



＊辯方：《國安法》保障居民原有言論自由＊



沈士文強調，《國安法》第４條保障香港居民享有原有的言論及出版自由等，又引用壹傳媒

創辦人黎智英保釋申請案例，終院提到《國安法》應與這些基本人權並行，容許大眾繼續行使相

關權利。在本案中，被告重覆表達的「五大綱領」、叫喊「平反六四」等口號均屬政治議題，究

竟被告的涉案行為仍受言論自由，抑或已經「過咗界」跌入《國安法》的範圍，正是本案癥結所

在。

沈士文最後重申辯方的抗辯要點，即控方未有指出被告煽動他人作出何等非法行為，而這些

行為目的旨在顛覆國家政權；控方未能證明，何謂控罪所指的「中華人民共和國的根本制度」，

亦沒有定義被告破壞甚麼「中華人民共和國中央政權機關」。（ｃｗ）（ｚｚ）

