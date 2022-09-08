【新冠肺炎】中九龍診所明起暫停普通科門診，指定診所增至８間

《經濟通通訊社８日專訊》醫院管理局發言人今日公布，由明日起再啟動多一間２０１９冠

狀病毒病確診個案指定診所，以應付持續上升的服務需求。最新啟動的指定診所為九龍城區的中

九龍診所，有關診所會由明日開始暫停普通科門診服務。屆時醫管局的指定診所數目會增加至８

間。

確診病人及其家人或照顧者可於指定診所的預約及服務時間內致電診所或透過醫管局一站式

手機程式「ＨＡ Ｇｏ」內的「預約遙距診症╱指定診所」功能預約指定診所或遙距診症服務。



＊普通科門診診所明起進一步調整服務＊



醫管局發言人指，為了集中人手和資源以進一步加強指定診所及遙距診症服務，支援社區的

確診病人，醫管局轄下的普通科門診診所會由明日起進一步調整服務，包括減少部分診所的診症

時段，希望公眾理解有關最新安排。已預約於有關診所覆診的長期病患者，請按原定覆診日期，

帶同預約便條及身份證前往指定的藥物補充診所取藥。

醫管局會繼續密切監察情況及服務需求，特別是開學及長假期後的情況，並按疫情需要調整

服務，為有需要的病人提供適切的治療。



＊中秋節翌日８間門診診所提供公眾假期服務＊



另外，因應部分普通科門診診所已啟動為指定診所，以及個別普通科門診診所作出服務調整

，中秋節後第二日（９月１２日）假期當日，會有８間普通科門診診所提供公眾假期普通科門診

服務。求診人士可如平日般透過電話或「ＨＡ Ｇｏ」流動應用程式內的「預約普通科門診」功

能，預約診症時間。

已啟動的８間指定診所在公眾假期期間會繼續提供服務。醫管局發言人提醒市民，歡度節日

時應繼續保持警惕，注意個人及環境衞生，以預防受感染和防止病毒在社區擴散。（ｃｗ）

