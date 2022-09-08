《本港樓市》中銀香港上調Ｈ按封頂利率０﹒２５厘，Ｐ按息亦上調

《經濟通通訊社８日專訊》繼匯豐、渣打之後，中銀香港亦將Ｈ按封頂息率上調０﹒２５厘

，實際封頂按息上調至２﹒７５厘。該行同時將Ｐ按利率由Ｐ－２﹒５厘上調至Ｐ－２﹒４厘，

即實際息率為２﹒６厘，９月１５日起生效，但有關調整只適用於二手物業的申請。（ｃｌ）

