【新冠肺炎】港府：疫苗通行證將涵蓋５－１１歲兒童，月底起實施

《經濟通通訊社８日專訊》醫務衞生局副局長李夏茵在疫情記者會上表示，疫情下，為了保

障兒童安全健康，疫苗通行證將涵蓋５－１１歲兒童，安排將分兩階段推行。首階段９月３０日

起至少須打一針，才可以進入指定處所；若接種第一劑滿３個月，就必須接種第二劑。

第二階段安排將於１１月３０日起實施，統一要求打兩針。（ｃｌ）

