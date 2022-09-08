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即市新聞

08/09/2022 17:24

【夜期時段】即月期指最新報１８８５０點，跌１點，低水５點

　　《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８８５６點，升５點，高水１點，
最新報１８８５０點，跌１點，低水５點，合約成交４６６張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報６４４３點，升３點，高水６點，最新報６４４２點，升２
點，高水５點，合約成交１６１張。

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