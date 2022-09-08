【夜期時段】即月期指最新報１８８５０點，跌１點，低水５點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報１８８５６點，升５點，高水１點，

最新報１８８５０點，跌１點，低水５點，合約成交４６６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６４４３點，升３點，高水６點，最新報６４４２點，升２

點，高水５點，合約成交１６１張。

