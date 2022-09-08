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即市新聞

08/09/2022 19:27

《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，芝加哥聯儲總裁發表講話

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，及芝加哥聯儲總裁發表講話，料為周
五（９日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，歐盟經濟和財政部長非正式會議舉行；歐盟各國能源部長召開緊急
會議，討論俄羅斯天然氣供應限制導致能源價格飆升問題；歐元集團會議舉行，歐洲央行總裁拉
加德參加會後記者會。周五本港時間３：００ｐｍ，歐盟各國財長和央行總裁會晤，討論通脹飆
升、財政政策應對措施、歐盟預算規則的修改以及創建數字歐元等問題。晚上１０：００ｐｍ，
美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯通過視頻發表講話。
　
＊日本公布貨幣供應Ｍ２及Ｍ３，美國公布批發庫存＊
　
　　數據方面，周五本港時間７：５０ａｍ，日本公布８月貨幣供應Ｍ２，年率升幅料維持於
３﹒４％；８月貨幣供應Ｍ３年率升幅料維持於３％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布８月消
費者物價指數，年率升幅料由２﹒７％擴大至２﹒８％；８月生產者物價指數年率升幅料由
４﹒２％收窄至３﹒２％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布７月批發庫存，月率升幅料由
１﹒８％收窄至０﹒８％；７月批發貿易月率升幅料由１﹒８％收窄至０﹒８％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：澳門勵駿（０１６８０）、中核國際（０２３０２）、國
浩集團（０００５３）等。（ｗａ）

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