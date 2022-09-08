《再戰明天》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，芝加哥聯儲總裁發表講話

《經濟通通訊社８日專訊》中國公布ＣＰＩ及ＰＰＩ，及芝加哥聯儲總裁發表講話，料為周

五（９日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟經濟和財政部長非正式會議舉行；歐盟各國能源部長召開緊急

會議，討論俄羅斯天然氣供應限制導致能源價格飆升問題；歐元集團會議舉行，歐洲央行總裁拉

加德參加會後記者會。周五本港時間３：００ｐｍ，歐盟各國財長和央行總裁會晤，討論通脹飆

升、財政政策應對措施、歐盟預算規則的修改以及創建數字歐元等問題。晚上１０：００ｐｍ，

美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯通過視頻發表講話。



＊日本公布貨幣供應Ｍ２及Ｍ３，美國公布批發庫存＊



數據方面，周五本港時間７：５０ａｍ，日本公布８月貨幣供應Ｍ２，年率升幅料維持於

３﹒４％；８月貨幣供應Ｍ３年率升幅料維持於３％。本港時間９：３０ａｍ，中國公布８月消

費者物價指數，年率升幅料由２﹒７％擴大至２﹒８％；８月生產者物價指數年率升幅料由

４﹒２％收窄至３﹒２％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布７月批發庫存，月率升幅料由

１﹒８％收窄至０﹒８％；７月批發貿易月率升幅料由１﹒８％收窄至０﹒８％。

在本港，明日公布業績的公司有：澳門勵駿（０１６８０）、中核國際（０２３０２）、國

浩集團（０００５３）等。（ｗａ）

