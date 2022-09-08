【恒大困局】據報恒大（０３３３３）香港總部大樓被銀行扣押

《經濟通通訊社８日專訊》英國《金融時報》引述知情人士報道，中國恒大（０３３３３）

的香港總部大樓已被一家銀行扣押，因該公司拖欠貸款且兩次未能出售其總部大樓。

報道稱，該銀行在本周早些時候通知恒大，已委任Ａｌｖａｒｅｚ ＆ Ｍａｒｓａｌ為該

物業接管人。恒大此前以該大樓作抵押，換取中信銀行國際牽頭的一個銀團提供的貸款。

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