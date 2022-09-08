新地（１６）全年少賺４﹒２％至２５５﹒６億元，末期息３﹒７元

《經濟通通訊社８日專訊》新鴻基地產（０００１６）公布，集團截至２０２２年６月３０

日止年度，純利２５５﹒６億元，按年減少４﹒２％；每股基本盈利８﹒８２元；派末期股息每

股３﹒７元，連同中期股息每股１﹒２５元，全年每股派息４﹒９５元，與上年度全年派息相同

。

期內，集團收入７７７﹒４７億元，按年跌８﹒８％；毛利３９８﹒４１億元，跌１１％。

（ａｃ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

