《小傳日記》亞視旗下又再被清盤，阿儀仲保唔保得住飯碗？

《小傳日記》小小超曾經講過，人生無幾多盤生意可以失敗過後重新再來過，所以佢搞

ＦＷＤ就零舍落力，終於成功搞到上市，最近有傳今年搞唔成嘅ＩＰＯ將會喺出年捲土重來，集

資大約１０億美金，據傳出年第一季就會登場。

當然，人生都無幾盤生意可以被人清盤完之後再被人清盤。噚日最新公布亞視

（００７０７）旗下子公司亞洲電視數碼媒體又再次被清盤，債權人中國水業（０１１２９）今

年初入稟申請清盤，原定噚日開始清盤呈請聆訊，但係就因為申請人未送達文件要再押後聆訊。

亞視就表示，子公司被清盤而唔係母公司，母公司仲可以正運作，但係包括官非纏身嘅「一

姐」阿儀在內嘅十幾位亞視藝人，合約都係歸亞洲電視數碼媒體，變相合約都要被逼中斷。亞視

執董陳偉傑承認子公司正係被清盤，而清盤係因為欠債，唔排除將藝人轉去另一間公司。而藝人

經理人林寶玉就話，嚟緊會開會傾藝人去向，但就唔擔保會唔會簽返曬所有藝人。

亞洲電視數碼媒體已經唔係第一次被清盤，舊年９月都已經被清過一次，但捱到今年初，成

功還清條數，獲解除清盤令，可惜無幾耐又再被清盤。

其實亞視呢幾年都好積極掙扎，搞過好多壇嘢，復辦亞姐選舉又捧紅咗阿儀，早幾個月仲播

埋事隔Ｎ年自家製劇集《逐流時代》，反應都唔錯，可惜回唔到本，結果又係被清盤。不過所謂

「亞視永恆」，一關又一關之後亞視都仲有三斤釘喺度，可能今次都過到骨呢，請請！



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