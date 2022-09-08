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即市新聞

08/09/2022 16:48

《小傳日記》亞視旗下又再被清盤，阿儀仲保唔保得住飯碗？

　　《小傳日記》小小超曾經講過，人生無幾多盤生意可以失敗過後重新再來過，所以佢搞
ＦＷＤ就零舍落力，終於成功搞到上市，最近有傳今年搞唔成嘅ＩＰＯ將會喺出年捲土重來，集
資大約１０億美金，據傳出年第一季就會登場。
　　當然，人生都無幾盤生意可以被人清盤完之後再被人清盤。噚日最新公布亞視
（００７０７）旗下子公司亞洲電視數碼媒體又再次被清盤，債權人中國水業（０１１２９）今
年初入稟申請清盤，原定噚日開始清盤呈請聆訊，但係就因為申請人未送達文件要再押後聆訊。
　　亞視就表示，子公司被清盤而唔係母公司，母公司仲可以正運作，但係包括官非纏身嘅「一
姐」阿儀在內嘅十幾位亞視藝人，合約都係歸亞洲電視數碼媒體，變相合約都要被逼中斷。亞視
執董陳偉傑承認子公司正係被清盤，而清盤係因為欠債，唔排除將藝人轉去另一間公司。而藝人
經理人林寶玉就話，嚟緊會開會傾藝人去向，但就唔擔保會唔會簽返曬所有藝人。
　　亞洲電視數碼媒體已經唔係第一次被清盤，舊年９月都已經被清過一次，但捱到今年初，成
功還清條數，獲解除清盤令，可惜無幾耐又再被清盤。
　　其實亞視呢幾年都好積極掙扎，搞過好多壇嘢，復辦亞姐選舉又捧紅咗阿儀，早幾個月仲播
埋事隔Ｎ年自家製劇集《逐流時代》，反應都唔錯，可惜回唔到本，結果又係被清盤。不過所謂
「亞視永恆」，一關又一關之後亞視都仲有三斤釘喺度，可能今次都過到骨呢，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

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