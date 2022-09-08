《真知灼見－溫灼培》歐盟為了天然氣會撤銷對俄制裁嗎？

《真知灼見》俄羅斯不再以天然氣管道需維修作藉口停止輸出天然氣予歐洲；相反，於本周

一（５日）直接與歐盟攤牌，清楚表明如歐盟不撤銷所有對俄羅斯的制裁，「北溪一號」天然氣

管道將繼續關閉。由於歐洲有著一半的天然氣供應是依靠俄羅斯，且冬季快將來臨，相信歐洲確

有迫切性要盡快與俄羅斯達成和解協議。我們作為投資者，最關心的是雙方將達成一個怎麼樣的

協議？因為這個協議將左右未來歐洲投資環境以至歐元及美元匯價的大方向。



＊料歐俄只能達成局部協議＊



筆者相信，歐俄達成協議的機會大，但只會是一個短暫且局部的協議。為何筆者有如此分析

？首先一點必須理解，經歷俄烏事件後，歐洲與俄羅斯之間已不可能再存在互信。歐洲心明日後

在能源方面不能再依靠俄羅斯；而俄羅斯也明白，就是歐洲現今願意撤銷對其制裁換取「北溪一

號」重開，也只是歐洲的權宜之計。待一兩年後，歐洲建立起相關基建並找到能源替代，不排除

對俄羅斯的經濟制裁將雙倍奉還！所以，在這大前提下，可想像這個協議不會是全面性，要重返

俄烏事件未爆發前的雙方合作關係的機率，可能性相信是幾近乎零。再者，現在要歐盟全面撤銷

對俄羅斯的制裁，歐盟也難於下台。綜合上述分析，最大可能發生是歐盟只會撤銷部分對俄羅斯

的制裁，以換取俄羅斯的有限度供氣。

假使上述分析成立，一旦協議達成，不排除歐洲資產以至歐元匯價將可反彈，但料這只會是

有限度的反彈。料歐元龐大阻力於１﹒０４美元。當然，我們也要作兩手準備：如歐盟堅決不撤

銷對俄羅斯的制裁，決定不再用俄羅斯的天然氣，這樣可想像歐洲經濟以至歐元匯價便只會繼續

尋底。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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