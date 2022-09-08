【英國新揆】施羅德投資：卓慧思面臨通脹罷工等一系列迫切問題

《環富通基金頻道８日專訊》施羅德投資英國股票主管Ｓｕｅ Ｎｏｆｆｋｅ、泛歐中小型

股團隊主管Ａｎｄｙ Ｂｒｏｕｇｈ及泛歐中小型股團隊基金經理Ｊｅａｎ Ｒｏｃｈｅ指，英

國新任首相卓慧思面臨一系列迫切的問題，包括通脹達到４０年高位、能源價格飆升、一連串罷

工行動以及英國脫歐而引發的生活成本危機。



＊料年底通脹將達雙位數，可支配開支降兩位數＊



英國家庭收入於未來幾個月將面臨多方面擠壓。自２０２２年５月，天然氣批發價格上升近

一倍，影響英國家庭支付的零售能源價格。預計至２０２２年底，通脹將達雙位數，同時可支配

開支將出現兩位數的降幅。英國家庭入息中位數（稅後）為３１４００英鎊（３６３７５美元）

；一般家庭的能源開支增加１５００英鎊（１７４０美元），佔全年收入約５％。抵押貸款成本

亦有可能出現類似升幅。

到目前為止，由於就業市場活躍以及家庭住戶於疫情封城期間所累積的儲蓄減少，家庭可支

配收入有所增加。連鎖超市ＡＳＤＡ始於２０１１年的收入追蹤指標顯示，２０２２年７月英國

家庭收入（不包括花紅）按年下跌１６﹒５％（稅後及扣除必需品開支），這相當於每周收入減

少４０英鎊（４６美元），且很可能進一步有所下降。

家庭住戶於疫情期間所累積的儲蓄約為１９００億英鎊（２２００億美元），但並非平均分

布。低收入家庭通常處於有限或沒有儲蓄的狀態，而相對於中收入或高收入家庭而言，貧困家庭

將感受到更強烈的收入壓力。約四分之一的家庭並沒有儲蓄，另有９％家庭的儲蓄並不超過

２５０英鎊（２９０美元）。由於通脹可能超過英倫銀行所預測的１３％峰值，根據

Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ的研究，相比於２０年前，工人的狀況不會於

２０２３年年中前有所改善。



＊減稅逾３００億英鎊或獲支持，罷工行動將增加＊



卓慧思呼籲減稅逾３００億英鎊（３５０億美元），以刺激經濟及避免經濟衰退。這或獲得

進一步政治支持，以扭轉現任政府為增加對成人社會保障金而提高國民保險供款的舉措。另外，

政府可透過通用津貼（社會保障金）、上調個人所得稅免稅額門檻（納稅水平）或透過降低增值

稅水平實行３００億英鎊的減稅。

英國工人的實際工資（經通脹調整後）正經歷自１９７７年以來的最大跌幅。通脹預計將於

２０２３年全年保持高位，罷工行動次數亦將會增加。２０２２年，運輸和郵政人員及大律師已

展開罷工行動，並將擴大至其他行業。然而，由於工會資金儲備水平較低，加上生活成本危機持

續，或會限制未來的罷工行動，而並沒有像目前媒體所擔憂及討論的那般嚴重。

私營機構正處於充分就業水平，僱員或會要求上調名義工資，以應付不斷上升的生活成本。

隨著冬季及２０２３年來臨，工資水平落後於私營機構的公共部門最有可能面臨進一步罷工風險

。工資與物價的螺旋式上升現象（即工資上升導致物價上漲，繼而導致工資進一步上升），正成

為英國經濟及英鎊兌其他貨幣匯率水平所面臨的主要風險。



＊料將歷１５個月經濟衰退，中小型企業成本壓力大＊



英倫銀行目前預測，受利率上升及能源成本飆升影響，英國將經歷持續１５個月的經濟衰退

（定義為連續於兩個季度錄得經濟下滑）。現時，英國的消費者信心指數已跌至５０年低位。由

英倫銀行進行的研究指出，英國企業有信心將上升的成本轉嫁於消費者以保障利潤。雖然這或會

為投資者帶來安慰，但亦反映未來通脹水平或許更高，使決策者及央行憂心忡忡。

大型公司將能對沖部分能源成本，因此短期內不會受到能源價格上升影響。然而，許多中小

型企業將承受嚴重的成本壓力。隨著消費者抑制他們在汽車、家居用品、服裝及鞋履的支出，非

必需消費品行業將最容易面臨能源成本上升的風險。

新任首相需解決的另一個重要問題是，可引入哪些措施為企業提供支援。企業的價格上調已

即時反映天然氣批發成本上升，而並沒有像國內消費者一樣，受惠於價格上限產生的滯後效應。

過去１８個月內，小型企業的能源成本已增加４倍。



＊銀行製藥等或成避風港，衰退最嚴重時市場會觸底＊



從部分大型能源公司公布的利潤飆升中可見，能源公司將繼續受惠於天然氣及石油價格上升

。多個行業或可為投資者提供避風港，其中包括銀行（銀行受惠於利率上升）、製藥及航空航天

業。２０２２年股市已開始消化此不利消息，企業股價下跌已導致估值收縮，尤其是內銷及周期

性領域。一般而言，金融市場會在經濟衰退最嚴重的時候觸底。作為投資者，正撥開陰霾，尋找

未來的最佳機遇。（ｗａ）

