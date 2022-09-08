《飛常談－鄧飛》遏止印度衝動的關鍵：在陸不在海

《飛常談》上一回本欄談到，印度對中印邊境領土衝突的「偏執心理」，以及「靜觀其（中

國局勢）變」的戰略構想。這一回談談，中國又是如何應對印度這種心理和戰略。不少觀點認為

，中國在過去２０年發展海洋戰略和一帶一路倡議時，逐漸在印度洋沿岸構建了足以包圍印度的

「珍珠鎖鏈ｔｈｅ Ｓｔｒｉｎｇ ｏｆ Ｐｅａｒｌ ｏｆ Ｉｎｄｉａｎ Ｏｃｅａｎ」戰

略。簡單來說，就是從印度東邊的緬甸、孟加拉，到南邊隔海到斯里蘭卡、馬爾代夫，再到西邊

到巴基斯坦沿岸各個重要港口，中國都有巨額基建投資和其他重大項目存在，這些有中方勢力進

入甚至某程度控制著的港口據點，成為環繞印度海域和威脅印度航道的一條鎖鏈。



緬甸與印度的關係不過不失，這也都罷了。但孟加拉、斯里蘭卡和馬爾代夫，從來印度都視

為自己勢力範圍，現在等於中國力量直接插到自己後院了。至於被中國人稱為「巴鐵」（鐵桿粉

絲巴基斯坦的意思）的巴基斯坦，與印度更是仇敵關係，不僅印巴領土爭端遠大於中印之間，印

巴戰爭的次數與規模更遠遠超過中印邊境軍事衝突！一直以來，中國與巴基斯坦之間存在實際上

的準軍事同盟關係，中巴經濟帶的建設，更進一步深化雙邊合作關係。這種環繞印度的印度洋沿

岸地區的半包圍狀態，著實讓印度寢食難安。實際上這個所謂的「珍珠鏈」戰略提法，雖然是出

自美國資訊科技企業Ｂｏｏｚ Ａｌｌｅｎ Ｈａｍｉｌｔｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇ

Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ在２００５年的內部報告，但卻深刻地影響了整個印度政界，以至於很

多評論家誤以為這是印度人提出的。



＊印度洋千里之遙，海洋圍堵違反常識＊



不過，中國方面從來不承認存在這個戰略，２０１８年更有中國軍方將領明確指出，這個所

謂的戰略只是為了美國方面挑撥是非、遏制中國發展而已。筆者認為，這並不是中國方面韜光養

晦式的謙卑修辭，不是為了掩人耳目。事實上，中國在印度洋的海上發展，更多是屬於海上絲綢

之路的經貿投資行為，經濟文化交流和政治友好合作才是關鍵。在軍事上從海洋圍堵印度，這是

違反常識的。印度洋對於印度來說近在咫尺，對於中國卻是千里之遙。如果中國真的要從海上軍

事圍堵印度，無疑是以遠征之師對陣以逸待勞的東道之師。莫說印度空軍從本土起飛容易，印度

海軍甚至比中國海軍更早擁有航空母艦。太平洋區域才是中國海軍的重點，不可能分散大量兵力

去印度洋圍堵印度，中國海軍在印度洋更多是承擔對商船的護航任務而已。



面對印度對邊境的偏執糾纏，當然不是從海上進行遏制，還是要在陸地上當面鑼、對面鼓地

針鋒相對。中印邊境的糾紛，分成東線和西線。東線就是所謂的「麥克馬洪線」以南地區，也就

是中國地圖上稱的藏南地區。西線就是位於中印巴三國交界的阿克賽欽地區。在東西線之間，存

在三個小國，從東到西分別是不丹、已被印度徹底吞併的錫金，以及版圖相對最大但被印度三面

包圍的尼泊爾，三個國家都是位於喜馬拉雅山南麓。本來三國可以作為中印兩國之間的緩衝國家

，使得中印邊境糾紛不必蔓延這個喜馬拉雅山脈。



但是，印度幾乎自立國以來，不斷強化對這三個國家的滲透和控制，以至於在１９７５年，

印度完全吞併了錫金王國，使其變成自己一個邦。對於不丹，不但採取經濟滲透至近乎控制該國

經濟重要部門，更把該國視為自己的軍事保護國，儘管不丹從不承認。至於尼泊爾，體量當然遠

比錫金和不丹大得多，儘管印度對尼泊爾的水電基礎建設投資和雙邊貿易佔盡優勢，但兩國存在

比較嚴重的領土爭端和移民衝突問題。印度有加強控制之心，尼泊爾也有抵制反擊之心。



相較之下，中國雖然於２０１５年承認印度對錫金的主權，但對不丹和曾經政局動盪的尼泊

爾，則在堅持和平共處五項原則的基礎上，逐漸加大與這兩個國家的雙邊經貿、基建投資和文化

交流，既追求經濟發展的共贏，也增強彼此的信任和友誼。中國與不丹也存在領土糾紛，但並未

因此而干擾了雙邊合作。中國對尼泊爾的基建投資合作，包括飛越喜馬拉雅山的中尼航線之已經

實現，以及穿越喜馬拉雅山的中尼鐵路之將要實現，一來幫助了尼泊爾突破被印度三面包圍而不

得不屈服的困境，二來源源不絕的中國資金和雙方貿易貨品將極大地利好彼此經濟發展，也讓尼

泊爾不必事事依賴印度。一言蔽之，中國與這兩個國家的交往關係很簡單：不必取代印度成為這

兩國的新壟斷支配國，只需給予這兩國有選擇的空間就夠了。以前只能選印度，現在可以選印度

或者中國，這就是尊重！



＊跨過山脊線，印度失喜馬拉雅山屏障＊



好了，這又如何能達到遏制印度軍事冒險衝動的戰略效果呢？第一，本來喜馬拉雅山是隔絕

中印的天塹，在領土爭端中，彼此都在爭奪有利地勢，也就是山脊線。東線的所謂「麥克馬洪線

」很大程度上就是與山脊線重疊，把山南地區強行納入印度範圍。誰控制了山脊線，誰就能夠居

高臨下俯瞰位處山腳平原的對方，軍事上的優勢是不言而喻的。當中國的力量進入尼泊爾和不丹

後，等於跨過了喜馬拉雅山，直接進入到山的南部，直接面對位處平原地帶的印度，等於印度至

少在中線地區失去了喜馬拉雅山這個屏障！現在進入該地區尼泊爾和不丹的中國人，當然是經貿

、工程和旅遊人士為主，但誰知將來會不會有軍人呢？印度當然寢食難安。



第二，中國不愧為「基建狂魔」，計劃勘探和修築中國尼泊爾鐵路，其中一個重要的技術突

破，是從喜馬拉雅山的山體上鑿洞，開通穿過整個山體的鐵路隧道。如果最終實現，那麼這座被

譽為世界屋脊的喜馬拉雅山，還能被印度當作防守的天塹嗎？

《全國港澳研究會理事，香港將軍澳香島中學校長及香港教育工作者聯會副主席 鄧飛》



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