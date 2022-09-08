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08/09/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價止步四連貶，反彈１２點子報６﹒９１４８

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１４８，較
上個交易日升１２點子，止步四連跌，終於暫時脫離兩年低位，上個交易日報６﹒９１６０。
　　強勢美元為各國貨幣帶來嚴峻貶值壓力，周三（７日）紐約尾盤美匯指數報１０９﹒５５，
盤中曾再創２０年新高，達１１０﹒７９。美元衝擊下，英鎊、日圓均錄得數十年新低。
　　人民銀行公布，８月末中國外匯儲備按月減少近４９２億美元，降至３０５４９億美元，跌
幅為１﹒５８％，是２０１８年１０月以來近四年最低水平。今年１－８月外匯儲備累計下降近
２０００億美元，按照近期美元和美債整體表現，外儲規模或再度考驗３萬億美元關口。作為外
匯儲備主要來源，中國８月份貿易順差降至７９４億美元，比７月減少２１９億美元。料未來更
小的貿易順差將令人民幣承壓。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９１４８　　－１２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９３６８　＋５４７﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８１６１　－４５３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８０９　　　－１﹒２０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒００４９　　　－３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６９２２　＋１０５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２０８９　＋１３１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９４５９　　＋３２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１１１６　＋４６９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２９５７　　＋５１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４７１　　＋１０﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒８５６３　＋５９０﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４８５９　　－１８﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９８﹒６３００　　＋４３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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