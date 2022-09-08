《鍾之日記》憂大戶減持騰訊軟，恒指六連跌失萬九

《鍾之日記》９月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隨著美國進入大碼加息周期，８月末中國外匯儲備按月減少近４９２億美元，降至

３０５４９億美元，跌幅為１﹒５８％，是２０１８年１０月以來近四年最低水平。今年１－８

月外匯儲備累計下降近２０００億美元，按照近期美元和美債整體表現，外儲規模或再度考驗３

萬億美元關口。

美國債息回落，美股隔晚走高，納指終止七連跌，隔晚彈逾２％，但祖國股市受壓，加上市

場關注歐洲央行今晚議息，恒指連跌五日共插９１０點後，今日再偏軟，再度失守萬九大關。

恒指低開不足１點，報１９０４３，早段收復失地，最多曾升３１點，報１９０７５，之後

再度回落，一度轉跌１２４點，低見１８９１９，臨近午市跌幅收窄。午後跌穿朝早低位，最多

跌２４０點，低見１８８０３，尾市跌幅收窄。最終恒指全日跌１８９點或１％，六連跌，報

１８８５４；國指跌７６點或１﹒１８％，報６４３６；科指失四千點大關，全日挫１％，報

３９７４。

大市成交只有８００﹒１６億億元，是自８月１５日後最少。



＊滬指止四連升＊



滬綜指全日窄幅上落，權重股偏升惟能源、半導體等板塊拖後腿，滬綜指全日跌０﹒３３％

，終結四連升，報３２３５﹒５９點，深成指跌０﹒８６％，創業板股王寧德時代

（深：３００７５０）暴跌超過半成，創業板指回吐１﹒８６％，收報２５２３﹒０１點，是近

三個月以來收市新低。

中秋臨近交投漸弱，兩市全日成交７８８３億元人民幣，按日跌９﹒６％。

成都９月１日起要求全體居民原則居家，變相封城的措施已經超過一星期，但疫情未有平息

跡象，當地疫情防控指揮部昨晚再發通告，全市繼續深入推進社會面清零攻堅行動，分區分級實

施社會面管控措施。



＊大戶存６００億大貨入ＣＣＡＳＳ，騰訊險守３００關＊



騰訊（００７００）南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ預告經投資公司Ｐｒｏｓｕｓ減持騰訊持股

，近期已逐步出貨。據聯交所中央結算ＣＣＡＳＳ資料顯示，騰訊ＣＣＡＳＳ系統內股份增加達

１﹒９２億股或２％股權，貨值達５９０億元。由於在港交所場內交易的股份必須循ＣＣＡＳＳ

登記，外界估算涉及大戶部署進一步減持騰訊。

騰訊今早低開逾１％後反覆向下，低見３００﹒２元，跌近３％，蓄勢再下試３００元關。

低位北水買盤明顯增加外，在３００元大關更見散戶買盤「千人操」再現，為股價帶來一定支持

。騰訊全日挫３﹒１％，收報３０１﹒８元險守３００關，成交有７１﹒６３億元。

騰訊股價大跌，相信部份由於南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ加快沽貨行動憂慮急升溫。根據港

交所ＣＣＡＳＳ持股紀錄查詢顯示，截至９月７日，騰訊股東將１﹒９２億股股份轉入高盛倉內

，令目前在ＣＣＡＳＳ流通的騰訊股份，佔已發行股份、權證和單位總數的７４﹒０９％，較前

一交易上升２個百分點。

Ｎａｓｐｅｒｓ上周公布的中期業績亦披露，公司在６月底公布減持計劃後即時行動，短短

４個交易日已減持約３９０萬股騰訊，已期間平均價約３６７元計，套現約１２﹒５億元。



＊內房驚心動魄，地方花式救市難奏效＊



繼恒大（０３３３３）之後又一龍頭房企被申請清盤。融創中國（０１９１８）在香港收到

一份清盤呈請，有關聆訊計劃在１１月１６日舉行。融創相關負責人向內媒表示稱，本次清盤行

為是單個債權人的激進行為，該債權人持有金額佔比極小。此清盤呈請不會對公司的生產運營和

推進債務重組工作造成實質性影響。融創中國在今年４月１日起停牌，至今仍未復牌，旗下物管

業務融創服務（０１５１６）全日跌４﹒２４％，報２﹒２６元。

另一家發展商旭輝控股（００８８４）遭標普下調評級至「ＢＢ－」，評級展望維持「負面

」，標普預計，旭輝今年樓盤銷量將下降３５－４０％，這將在未來一到兩年間損害其現金流並

增加槓桿率，今日該股暴跌１３﹒６％，報１﹒７８元；中駿集團（０１９６６）子公司債券面

臨贖回風險，股價跌６﹒１％，報０﹒６２元。

發展商流動性危機惡化，而中國房地產市場持續不景令這些風光一時的企業難以翻身，不少

地方的樓市處於崩潰邊緣，這才有了地方政府「花式救市」的操作。例如河南鄭州政府對內發布

一份文件，發起「大幹３０天，確保全市停工樓盤全面復工」保交樓專項行動，提供保交樓專項

借款，要求所有問題樓盤在１０月６日前復工，這個行動名稱用了樸實的大白話，從某程度上也

可看出行動的緊迫性；至於山東濟南政府的操作創意有餘可惜不太可行：濟南國資委發布了一篇

文章，稱當地國資城投公司以自籌資金在全市收購３０００套商品房作租賃儲備，內容爆炸度十

足，不過以一間商品房售價１００萬人幣計算，這家國企需要斥資３０億元人幣托市，至於所謂

的「自籌資金」很大可能是發行城投債所得，換言之，國有發展商利用槓桿資金把現房買走當儲

備，以圖穩住房價，行為實在有些匪夷所思，所以在消息引發關注後，濟南國資委隨後刪除了相

關文章。

內房普跌，雅居樂（０３３８３）瀉７﹒１％，碧桂園（０２００７）跌６﹒８％，合景泰

富集團（０１８１３）跌５％，禹洲集團（０１６２８）跌４﹒６％，融信中國（０３３０１）

挫４％，新城發展（０１０３０）跌３％。



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