《投資心得－潘鐵珊》百度次季扭虧，投資ＡＩ提升搜索及變現能力

《投資心得》百度集團（０９８８８）截至今年６月３０日為止，第二季收入為２９６﹒５

億元人民幣，跟去年同期相比下降５﹒４％；而歸屬集團的淨利潤則錄得３６﹒４億元人民幣，

跟去年同比轉虧為盈。核心收入主要由非在線營銷收入所帶動，包括雲及其他ＡＩ驅動業務的推

動。



＊智能雲智能駕駛由ＡＩ推動，Ａｐｏｌｌｏ料成增長引擎＊



自去年開始，百度一直投資ＡＩ以提升搜索及變現的能力。而其核心的ＡＩ技術引擎「百度

大腦」開發新ＡＩ業務是集團的亮點之一。包括移動生態、智能雲及智能駕駛等增長引擎均由

ＡＩ推動，於營業紀錄期間為集團貢獻超過７０％的總收入。集團以平台為中心的模式不但促進

了其生態系統進一步完善，亦擴闊了智能雲及智能駕駛等多個增長空間。

移動生態方面，百度ＡＰＰ在３月的月活躍用戶達到６﹒３２億，同比增加１３％，每日登

錄用戶佔比達到８３％，增長理想。近期更宣布推出Ａｐｏｌｌｏ自動導航輔助駕駛，與北京、

長沙及滄州合作，現有三個Ａｐｏｌｌｏ Ｇｏ Ｒｏｂｏｔａｘｉ試點項目正在運營當中。

Ａｐｏｌｌｏ作為智能駕駛及智能設備領域的市場領導者，隨著其ＡＩ業務商業化落地進程加速

，相信可成為百度新的增長引擎之一。而於４月，繼與比亞迪達成合作後，收到了另一個合作意

向，來自國內第三大汽車製造商東風汽車，於其中一款車型中擬定採用Ａｐｏｌｌｏ Ｓｅｌｆ

Ｄｒｉｖｉｎｇ，包括領航輔助駕駛、自主泊車、高精地圖等。



＊擁中國最大開放式ＡＩ平台，可考慮現價買入＊



總括來說，集團不但擁有中國最多的ＡＩ專利數量以及ＡＩ專利申請數量，其開放式ＡＩ平

台擁有超過２６５萬名開發者，是中國最大的開放式ＡＩ平台。集團自身ＡＩ能力的深度，為其

業務提供了差異化的技術基礎。可考慮於現價買入，上望１３６元，跌穿１２３元止蝕。《香港

股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

