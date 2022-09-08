《財金樂道－陳樂怡》恒指或下試１８５００點，關注二十大

《財金樂道》人行調低外匯存款儲備金率２個百分點，較大的下調幅度顯示官方不樂見人民

幣過急貶值，發出明確維穩訊號。但參考上次４月經驗，對匯率支撐作用未必太持久。歸根究柢

，目前主導人民幣走低的因素為中美貨幣政策周期錯位，加上在疫情升溫的情況下，內地８月

ＰＭＩ反映經濟復甦力度放緩，市場對於內地經濟維持悲觀態度。投資者正在觀望１０月二十大

會議後會否有大型刺激政策出台，甚至是防疫路線的轉變。



＊歐元弱勢，人幣或見７算＊



另一方面，俄羅斯截斷輸往歐洲天然氣供應，歐洲能源危機加劇，通脹壓力明顯。歐元區８

月通脹已升破９％，市場預計歐洲央行今日（８日）稍後將宣布跟隨美國大手加息０﹒７５厘，

以遏制通脹。不過，歐洲經濟前景偏弱，而意大利即將迎來總統大選，政經不明朗因素困擾，歐

元弱勢難改，變相支撐美匯指數，續為人民幣帶來下行壓力，料人民幣進一步下試７算。歐美通

脹居高不下，央行進取加息，內地經濟續受疫情反彈及內房低迷所拖累，恒指失守５月低位

１９１７８點，或進一步下試１８５００點。

美國聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會發表講話，表示當局將會採取強而有力的行動來打擊

通脹，警告利率上升、經濟增長放緩以及就業市場轉向疲軟將可壓低通脹，但與此同時企業和家

庭將會面對一些痛苦。

儘管當局已連續四次加息，合共加息２﹒２５厘，但沒有空間可以停下來。他提到９月加息

幅度取決於整體經濟數據，下次會議再採取異常大的加息幅度可能會適宜的，９月加息０﹒７５

厘的預期升溫。他引述過往聯儲局抗通脹的經驗，強調不宜過早放鬆貨幣政策，並指單月的通脹

改善不足以說服委員通脹確實正在回落，可能仍會在一段時間實施限制性貨幣政策，暗示不會短

期減息。



＊美國勞動市場仍極度緊張＊



我們認為鮑威爾講話發出強烈鷹派訊號，打破市場對於９月起放緩加息節奏，以至明年減息

的期望。儘管當局曾經表示加息０﹒７５厘不會成為新常態，但最新講話反映９月加息０﹒５厘

或０﹒７５厘均為選項。因此，市場緊盯９月會議前的就業及通脹數據。

美國８月非農就業數據勝預期，但時薪漲幅居高不下，失業率意外低位輕微回升。美國８月

新增就業動力放緩，失業率在就業人口增加下上升。失業率雖然回升至３﹒７％，但仍處於低位

水平，相信是由於勞工參與率上升所致。不過，我們關注勞工供應增長能否持續，以緩解短缺問

題。參照７月職位空缺較預期多出近１００萬個，美國勞動市場仍然極度緊張，職位空缺與可用

勞工的比例接近２ 比１。假如後續公布的ＣＰＩ續處高位，將會加強聯儲局加息０﹒７５厘的

理據。根據美國芝商所（ＣＭＥ）ＦｅｄＷａｔｃｈ利率期貨工具顯示，９月加息０﹒７５厘的

機會約７３％。



＊中集安瑞科、廣汽值關注＊



自俄烏戰爭爆發以來，歐洲能源供應一直受到俄羅斯威脅，北溪一號最終還是無限期切斷，

天然氣價格飆升，不利於下游分銷商。加上，內地工業活動未見起色，終端需求偏弱。相反，海

外市場方面，歐洲料會向其他地區增加天然氣進口，以填補俄羅斯供應缺口，加大對ＬＮＧ設備

需求，預計中集安瑞科（０３８９９）有望受惠海外ＬＮＧ設備訂單增長，值得關注。

另外，內地新能源汽車滲透率達到２５％的目標有望於今年完成，較原定計劃提早三年。其

中

，廣汽集團（０２２３８）第二季收入按年升３７％，銷量增長１２％，純利則提升３９％，主

要來自於新能源汽車品牌廣汽埃安產品平均售價提升，合資品牌維持穩健增長，業績優於預期。

埃安７至８月銷量維持按年增長１﹒３倍以上，增長動力強勁。埃安早前引入戰投，並進行股份

制改造，料完成後將會推進於Ａ股科創板上市，有助提升估值。《信達國際研究部助理經理 陳

樂怡》



筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益



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