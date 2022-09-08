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08/09/2022 09:00

【新冠肺炎】上海昨日社會面新增新冠病例２例，七地升中高風險

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上海衛健委通報，昨日上海新增本土新冠肺
炎確診病例３例和無症狀感染者１０例，其中１例確診病例及１例無症狀病例為社會面新增病例
。新增境外輸入性新冠肺炎確診病例７例和無症狀感染者３例，均在閉環管控中發現。
　　根據疫情所涉及的區域，上海新增兩個高風險區，分別位於浦東浦興路街道和松江區廣富林
街道；新增５個中風險區，分別位於黃浦區和松江區。

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