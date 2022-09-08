《思前想後－郭思治》若先高後低形態不變，恒指或續尋年內新低

《思前想後》踏進９月份，大市承接８月下旬之跌勢，技術上已初呈先高後低之形態，直到

執筆一刻止計，本月恒指暫是由１日之高位１９８３９點跌至７日之低位１８８４４點，即在短

短５個交易日內，累積之跌幅已達９９５點，由於一個月之高低位是不該同時出現於５個交易日

之內，加上９９５點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，理論上該有更大

之波幅點出現，即恒指如不能上破１９８３９點，剩下之可能性該會跌穿１８８４４點。



＊大市屬標準跌浪模式，若失守１８２３５點恐浪低於浪＊



談到恒指會穿頭或破腳，首先該留意大市技術上之表現，直到執筆一刻止計，恒指暫仍反覆

於各組常用的平均移動線之下，而各組平均移動線則仍屬倒序模式，目前由上而下之排列為

２５０天線（２２５６５點），１００天線（２０５９８點），５０天線（２０３３８點），

２０天線（１９７２２點）及１０天線（１９６４２點），而恒指則在最下方，單從形態上看，

大市目前該屬一個標準的跌浪模式，嚴格而言，一日恒指仍未能成功重越１０天線（１９６４２

點）並穩守其上，整個大市仍會續處反覆欲試底之弱態中。

再從走勢上看，以恒指於５日曾一度低見１９０６４點計，即大市技術上已曾跌穿由５月

１０日低位１９１７８點與８月２４日低位１９１８９點所組成之小雙底，雖其後恒指能重越其

上，但從形勢上看，大市較具防守性之支持據點已退守至３月１５日之低位１８２３５點，此亦

為今年暫時之低位，此據點一旦有失，即表示大市自今年２月１０日高位２５０５０點開始之跌

浪不但仍在延續中，且更呈浪低於浪之弱態，不妨拉闊一點看，今年恒指之高位暫為２月１０日

之２５０５０點，而低位則暫為３月１５日之１８１３５點，即年內大市之跌幅暫為６８１５點

，首先，一年之高低位是不該同時出現於５個星期之內，另外，６８１５點之波幅亦該不能滿足

年內之所需，故在本年餘下之交易日，如先高後低之形態不變，恒指該會進一步往下尋年內之新

低。



＊今年不明因素較過去兩年多，往下尋底乃意料中事＊



參考過去兩年大市之波幅，２０２１年恒指是由２月１８日之高位３１１８３點跌至１２月

２０日之低位２２６６５點，即全年大市之波幅為８５１８點，再看２０２０年，恒指是由１月

２０日之高位２９１７４點跌至３月１９日之低位２１１３９點，即年內之波幅為８０３５點，

單從過去兩年大市之波幅作比較，今年大市之波幅相對確較細，由於今年不明及偏淡之因素較過

去兩年為多，故單從基本面看，整個大市再進一步往下尋底乃意料之中。《香港股票分析師協會

副主席 郭思治》（本欄逢周四刊出）



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