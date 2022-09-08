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即市新聞

08/09/2022 09:05

《思前想後－郭思治》若先高後低形態不變，恒指或續尋年內新低

　　《思前想後》踏進９月份，大市承接８月下旬之跌勢，技術上已初呈先高後低之形態，直到
執筆一刻止計，本月恒指暫是由１日之高位１９８３９點跌至７日之低位１８８４４點，即在短
短５個交易日內，累積之跌幅已達９９５點，由於一個月之高低位是不該同時出現於５個交易日
之內，加上９９５點之波幅亦該不能滿足月內之所需，故在本月餘下之交易日，理論上該有更大
之波幅點出現，即恒指如不能上破１９８３９點，剩下之可能性該會跌穿１８８４４點。
　
＊大市屬標準跌浪模式，若失守１８２３５點恐浪低於浪＊
　
　　談到恒指會穿頭或破腳，首先該留意大市技術上之表現，直到執筆一刻止計，恒指暫仍反覆
於各組常用的平均移動線之下，而各組平均移動線則仍屬倒序模式，目前由上而下之排列為
２５０天線（２２５６５點），１００天線（２０５９８點），５０天線（２０３３８點），
２０天線（１９７２２點）及１０天線（１９６４２點），而恒指則在最下方，單從形態上看，
大市目前該屬一個標準的跌浪模式，嚴格而言，一日恒指仍未能成功重越１０天線（１９６４２
點）並穩守其上，整個大市仍會續處反覆欲試底之弱態中。
　　再從走勢上看，以恒指於５日曾一度低見１９０６４點計，即大市技術上已曾跌穿由５月
１０日低位１９１７８點與８月２４日低位１９１８９點所組成之小雙底，雖其後恒指能重越其
上，但從形勢上看，大市較具防守性之支持據點已退守至３月１５日之低位１８２３５點，此亦
為今年暫時之低位，此據點一旦有失，即表示大市自今年２月１０日高位２５０５０點開始之跌
浪不但仍在延續中，且更呈浪低於浪之弱態，不妨拉闊一點看，今年恒指之高位暫為２月１０日
之２５０５０點，而低位則暫為３月１５日之１８１３５點，即年內大市之跌幅暫為６８１５點
，首先，一年之高低位是不該同時出現於５個星期之內，另外，６８１５點之波幅亦該不能滿足
年內之所需，故在本年餘下之交易日，如先高後低之形態不變，恒指該會進一步往下尋年內之新
低。
　
＊今年不明因素較過去兩年多，往下尋底乃意料中事＊
　
　　參考過去兩年大市之波幅，２０２１年恒指是由２月１８日之高位３１１８３點跌至１２月
２０日之低位２２６６５點，即全年大市之波幅為８５１８點，再看２０２０年，恒指是由１月
２０日之高位２９１７４點跌至３月１９日之低位２１１３９點，即年內之波幅為８０３５點，
單從過去兩年大市之波幅作比較，今年大市之波幅相對確較細，由於今年不明及偏淡之因素較過
去兩年為多，故單從基本面看，整個大市再進一步往下尋底乃意料之中。《香港股票分析師協會
副主席　郭思治》（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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