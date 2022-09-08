【內房困局】據報鄭州政府要求房企所有問題樓盤１０月６日前復工

《經濟通通訊社８日專訊》網傳鄭州政府發文要求１０月６日前所有問題樓盤復工，隨後內

媒《財聯社》引述消息人士證實該文件內容屬實，目前已傳達至部分房企。

這份落款為「鄭州市安置房建設和問題樓盤攻堅化解工作領導小組」的文件，名為《關於印

發鄭州市「大幹３０天，確保全市停工樓盤全面復工」保交樓專項行動實施方案的通知》。通知

要求，在１０月６日前實現鄭州全市所有停工問題樓盤項目全面持續實質性復工。

文件提到，政府要全力紓困。用好保交樓專項借款，凡使用專項借款的房地產企業須將有效

資產抵押給轄區平台公司；積極爭取商業銀行資金，做好專項借款配套融資、紓困資金配套融資

以及購買公寓作為人才房的配套融資。

同時做好破產重整，本著應破盡破的原則，成立破產清算協調專班，引進破產重整投資人，

鼓勵開發企業盡快向法院電請破產，確保盡快完成資不抵債的樓盤項目處置。

文件並指，對資產大於負債、資金出現暫時困難的企業，通過紓困基金、併購貸等形式，由

政府平台公司果斷接手，採取「新老劃斷」的辦法，先復工再清算；對資產小於負債的企業，可

採代建方式，立即復工，並由審計部門介入對其資產、負債，特別是資金抽逃情況、資金監管情

況、未列入監管資金情況等進行全面審計。



＊鄭州今召開「房地產開發企業瘦身自救行動」部署會＊



內媒並報道指，鄭州市住房保障局９月８日將召開「鄭州市房地產開發企業瘦身自救行動」

部署會，要求已售逾期交付和已售停工項目的開發企業負責人參會。

此前，因樓盤爛尾停工，內地各地業主發起停貸潮，鄭州為「重災區」。房地產研究機構克

爾瑞的一份數據顯示，鄭州約有１０６個問題樓盤，除其中部分因辦證、配套等問題停工外，其

餘大部分是由於資金鏈斷裂等原因造成。分析稱，如何幫助問題樓盤的開發商恢復資金鏈，成為

能否復工的關鍵。（ｄｗ）

