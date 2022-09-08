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08/09/2022 09:39

【新冠肺炎】全國昨增本土感染１３３４宗，成都延長部分地區封控

　　《經濟通通訊社８日專訊》內地疫情持續，全國昨日（７日）新增本土陽性１３３４宗。西
藏仍是疫情最嚴重的地區，新增４０６宗病例。國家衛健委公布，昨日新增確診病例２８０例，
其中境外輸入病例３９宗，本土病宗２４１宗（四川６９宗，內蒙古６７宗，廣東２７宗，西藏
１８宗，山東１５宗，廣西８宗，北京７宗，黑龍江６宗，貴州４宗，雲南４宗，遼寧３宗，上
海３宗，江西２宗，海南２宗，天津１宗，浙江１宗，河南１宗，陝西１宗，青海１宗，新疆１
宗）。
　　全國報告新增無症狀感染者１１５９宗，其中境外輸入６６宗，本土１０９３宗（西藏
３８８宗，黑龍江１０４宗，四川９５宗，山東７７宗，遼寧７１宗，廣西６４宗，內蒙古６３
宗，江西５７宗，青海５６宗，新疆２８宗，貴州１６宗，湖北１２宗，廣東１２宗，河南１１
宗，上海１０宗，吉林６宗，甘肅５宗，陝西４宗，北京３宗，福建３宗，海南３宗，天津２宗
，雲南２宗，江蘇１宗）。
　
＊成都未實現社會面清零，延長封控措施＊
　
　　剛完成三日全員核酸檢測的成都疫情持續，８月１２日至９月６日，成都全市累計報告本土
病例１６８３宗，其中確診病例１１７５宗，無症狀感染者５０８宗。
　　成都９月１日起要求全體居民原則居家，變相封城的措施已經超過一星期，但疫情未平息，
成都市政府昨日深夜公布，當前疫情防控形勢依然嚴峻復雜，部分區域仍處於膠著狀態，決定延
長對中心城區大部分地區的防疫封控措施。尚未實現社會面清零區域，每戶居民每兩天可安排１
人憑２４小時內核酸檢測陰性證明，在做好自我防護前提下，單獨外出１次就近採買生活物資。
（ｃａ）

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