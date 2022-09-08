【內房困局】濟南國資委刪除「擬收購３０００套商品房」相關文章

《經濟通通訊社８日專訊》內地樓市疲弱，地方政府紛紛出招去庫存，濟南國資委發文表示

，有國企平台計劃出資購房３０００套，用於租賃儲備住房，該舉動引發關注後相關文章被下架

。

濟南市國資委官網發布《收購存量房源助力租賃市場－集團公開採購社會優質存量房作為租

賃儲備房源》一文，文內提及濟南城市發展集團所屬濟南城市發展集團資產運營管理有限公司將

在全市收購３０００套商品房，用於租賃儲備住房，項目資金來源為自籌資金。

濟南城市發展集團官方公眾號３日發布的文章顯示，按照濟南市委市政府安排部署，８月

３１日濟南城市發展集團所屬濟南城市發展集團資產運營管理有限公司發布招標公告，在濟南市

區收購存量房源用於租賃儲備住房。中國招投標公共服務平台顯示，濟南城市發展集團針對此次

採購共發布了三則招標公告，發布日期顯示為８月３０日。各招標公告均表示招標規模為

３０００套商品房，分批實施。

不過在消息引發關注後，濟南國資委隨後刪除了相關文章，９月８日查詢國資委官網，該文

已從官網撤下；濟南城市發展集團招標公告目前亦不存在。只有濟南城市發展集團文章仍被保留

。（ｄｗ）

