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08/09/2022 16:10

【新冠肺炎】內地加強防控，乘飛機高鐵等需４８小時核酸至十月底

　　《經濟通通訊社８日專訊》中秋、國慶假期臨近，國家衛健委召開新聞發布會宣布強化優化
一系列防控政策措施，包括乘坐飛機、高鐵等交通工具需４８小時核酸證明，倡導國慶假期在本
地過節等要求。新措施在９月１０日起執行，將維持到１０月３１日。
　　國家衛生健康委疾控局副局長吳良有在今日國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，為確保
中秋、國慶前後不發生本土規模性疫情，最大限度減少對人民群眾生產生活影響，在全面落實第
九版防控方案的基礎上，強化優化了一系列防控政策措施。包括：要倡導廣大群眾國慶假期在本
地過節，盡量減少跨地市出行；旅客須持４８小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、
跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具；推廣「落地檢」，按照「自願免費即採即走，不
限制流動」的原則，跨省流動人員抵達目的地後，積極配合當地完成「落地檢」；入住賓館、酒
店和進入旅遊景區等人流密集場所時，要查驗健康碼和７２小時內核酸檢測陰性證明；另外，減
少不必要的聚集性活動，非必要不舉辦培訓、會展、文藝演出等大型聚集性活動。（ｄｗ）

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