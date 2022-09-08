《輪證高清－孫明哲》傳統藍籌股至近期低位，宜留意波幅變化風險

《輪證高清》近日大市走勢疲弱，除了科技股跌幅顯著之外，部分傳統藍籌股亦跌至近期的

低位，最明顯的是港交所（００３８８），昨日（７日）低見３００﹒２元，是兩年多以來的低

位，匯豐（００００５）及友邦（０１２９９）昨日亦分別跌至近１個月及３個月的低位，平安

（０２３１８）近日亦於低位徘徊。

股價處於低位水平，部分投資者希望利用認購證捕捉股價反彈，在選擇條款時要特別小心，

由於股價累積一定跌幅，早前條款合適的產品可能已經變得價外，不適合市況，應該重新審視產

品條款，挑選合適產品部署。捕捉股價反彈亦要特別注意引伸波幅變化，引伸波幅在近日股價下

跌時上升，當股價反彈時有機會出現回落，就會直接影響窩輪表現，這情況在匯豐最為明顯，股

價上次於７月份回落至４８元附近，引伸波幅升至３０個波幅點以上，其後股價反彈，引伸波幅

隨即回落，因此現時部署就要選擇中期輕微價外證，這類產品引伸波幅敏感度較低，受波幅變化

較價外影響較輕，同時能保持一定槓桿，是較可取的策略。

以港交所認購證為例，現時行使價３４０元是貼價條款之一，年期比其他新上市貼價證低，

因此槓桿有較明顯優勢，引伸波幅敏感度亦合適，當中可留意低街貨購２３８７７。另外，友邦

認購證以行使價８０元是現時最貼價條款，當中最高槓桿是友邦購２２９００，是條款及槓桿都

突出的選擇。其他條款合適的藍籌股產品可留意以下介紹。



傳統藍籌股相關產品條款：

＊匯豐購１６６８５，行使價５４﹒５５元，２０２２年１２月２０日到期，實際槓桿１３﹒６

倍

＊港交購２３８７７，行使價３４０元，２０２２年１１月２９日到期，實際槓桿１２﹒６倍

＊友邦購２２９００，行使價８０元，２０２３年５月２２日到期，實際槓桿７倍

＊平安購２２９５０，行使價５３﹒４３元，２０２３年１月２０日到期，實際槓桿８﹒９倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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