【外儲下降】中國８月外匯儲備減至３﹒０５萬億美元，近四年最低

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，８月末中國外匯儲備按月減少近４９２億美元，

降至３０５４９億美元，跌幅為１﹒５８％，是２０１８年１０月以來近四年最低水平。今年１

－８月外匯儲備累計下降近２０００億美元，按照近期美元和美債整體表現，外儲規模或再度考

驗３萬億美元關口。

截至８月底，官方儲備資產中黃金儲備１０７４﹒９億美元，按月減少２３﹒１億美元，以

盎司計連續３６個月維持６２６４萬盎司不變。



＊外匯局：外匯儲備規模保持總體穩定＊



國家外匯管理局發言人王春英表示，８月份美元指數上漲以及全球金融資產價格總體下跌，

受匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，中國當月外匯儲備規模下降。她表示，當前外部環

境更趨複雜嚴峻，全球經濟下行壓力加大，國際金融市場劇烈波動。但中國高效統籌疫情防控和

經濟社會發展，深入實施穩經濟一攬子政策，保持經濟運行在合理區間，有利於外匯儲備規模保

持總體穩定。



＊８月貿易順差降，人民幣承壓＊



市場指，作為外匯儲備主要來源，中國８月份貿易順差降至７９４億美元，比７月減少

２１９億美元。下降的主要原因是出口增長減弱，增速下降到４月以來最慢，因為全球消費者在

通脹飆升之際削減開支，且消費模式從疫情相關商品轉向服務業。未來更小的貿易順差將令人民

幣承壓。隨著資本外流追逐強勢美元，人民幣今年大幅下跌，兌美元接近跌７。人民銀行最近採

取了幾項措施來減緩人民幣的貶值速度，並在周三（７日）設定了有史以來最大偏強幅度的人民

幣中間價，是連續第１１個交易日明顯強於市場預測均值。（ｊｔ）

