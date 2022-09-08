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08/09/2022 09:05

【大國博弈】美國禁售中國ＡＩ芯片，影響多間中國研究機構及大學

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國芯片設計大廠輝達（Ｎｖｉｄｉａ）、超微（ＡＭＤ）上周
證實已接獲美國政府通知，被要求禁止出貨人工智慧（ＡＩ）相關的高階運算芯片給中國，這包
括Ａ１００、Ｈ１００芯片，以及超微的先進ＡＩ芯片ＭＩ２５０。此舉措將重創一直依賴這些
美國芯片的中國國有最具戰略重要性的研究機構及知名大學等。
　　據《路透》檢視過去兩年可公開取得的１０多項中國政府採購案，顯示中國清華大學去年
１０月支出逾４０萬美元，向輝達採購兩台ＡＩ超級電腦，每台由４個Ａ１００芯片驅動；同月
，中國科學院（Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ）計算技術研究所
花費約２５萬美元採購Ａ１００芯片；今年７月中國科學院大學人工智能學院也耗費２０萬美元
，採購高科技設備，其中包括部分由Ａ１００芯片驅動的伺服器。另外，中共中央軍委會直接領
導的「中國人民解放軍國防科技大學」（ＮＵＤＴ），也是Ａ１００芯片的買家之一。ＮＵＤＴ
的天河二號超級計算機，是世界最強大的超級電腦之一。
　　這些芯片可以軍民兩用，輝達和ＡＭＤ芯片短缺可能阻礙中國公司發展影像和語音辨識等先
進計算技術，這類技術在智慧型手機等消費性應用中很常見，但也具有軍事用途，如掃瞄衛星圖
像以尋找武器或基地，以及過濾數位通訊以收集情報等。（ｊｔ）

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