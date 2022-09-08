【新冠肺炎】台灣本土確診回落至３﹒４萬宗，增２９宗死亡個案

《經濟通通訊社８日專訊》台灣上日（７日）首破４萬宗本土確診，今日個案回落至

３４８４６宗。本土確診個案分布仍以新北市最多，有七千多宗；接著是台北市、台中市、桃園

市分別有四千多宗。

另有２９宗死亡個案，其中首見兒童腦炎死亡，死者為１名２歲女童，沒慢性病、沒有接種

疫苗，感染後出現急性腦病變、腦壓升高，住院４天後病逝。（ｊｔ）

