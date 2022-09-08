【四川地震】瀘定地震遇難人數升至８２人，災區突發強降雨

《經濟通通訊社８日專訊》四川瀘定６﹒８級地震發生接近３日，四川甘孜州委辦、雅安市

委辦和四川省應急管理廳最新公布，截至８日８時，地震已造成８２人死亡，其中甘孜州瀘定縣

４６人死亡，雅安市石棉縣３６人死亡。地震造成３５人失聯、２７０餘人受傷，其中危重傷４

人、重傷６２人。



＊災區突發強降雨，近兩萬人提前避險轉移＊



據中央氣象台預報，９月７日夜間至９月９日早晨地震災區有一次降水天氣過程，雨量普遍

中雨，局部大雨。自然資源部與中國氣象局早前聯合發布地質災害氣象風險黃色預警。

當局組織救援力量開展應急搶險救援，妥善轉移安置避險避難群眾，加強道路交通管控，保

障物資需求供應，強化隱患排查，嚴防次生災害。據初步統計，截至８日７時，新一輪降雨四川

全省共提前避險轉移１９５００餘人，其中，雅安避險轉移１７８００餘人、甘孜１４００餘人

。



＊四川甘孜、雅安地區近８成供電恢復＊



據國網四川省電力公司消息，此前受瀘定６﹒８級地震影響，甘孜、雅安地區部分電力線路

、變電站受地震影響停運。截至８日６時３０分，已恢復４座１１０千伏變電站（其中草科站部

分恢復）、３座３５千伏變電站、１條５００千伏線路、４條１１０千伏線路、７條３５千伏線

路、４２條１０千伏線路。３４１８４戶用戶恢復供電。（ｄｗ）

