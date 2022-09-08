【內房困局】山東濟南為去庫存「放大招」，向國企招標近萬套房源

《經濟通通訊社８日專訊》內地樓市銷情慘淡，國企平台被推上風口浪尖，成為托底樓市的

「生力軍」。據濟南城市發展集團官方微信公眾號９月３日發布的文章顯示，按照濟南市委市政

府安排部署，８月３１日，濟南城市發展集團所屬濟南城市發展集團資產運營管理有限公司發布

招標公告，在濟南市區範圍內收購存量房源用於租賃儲備住房，房源要求「布局合理、配套完善

、手續齊全、保障品質」。

在中國招投標公共服務平台上，濟南城市發展集團針對此次採購共發布了三則招標公告，發

布日期顯示為８月３０日。三則招標公告分別對應歷下區、市中區，槐蔭區、天橋區，歷城區、

高新區範圍，各招標公告均表示招標規模為３０００套商品房，分批實施。

招標公告中明確在市內六區範圍採購，項目資金１００％自籌，並對房源區位、配套、品質

等提出相應要求能看出，此次採購為「精挑細選」整棟優質房源，同時方便未來的租房人，實現

職住平衡。招標信息對投標人明確要求有獨立法人資格、有效的營業執照及房地產開發資質，不

接受聯合體參與，及一份標書只允許一家企業參與。

據啟信寶顯示，濟南城市發展集團資產運營管理有限公司為濟南城市發展集團有限公司全資

子公司，實際控制人為濟南市國資委。（ｗｌ）

