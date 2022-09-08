《廣匯論勢－鄭廣復》央行減慢加息步伐已消化，澳元料呈雙底回升

《廣匯論勢》昨天加拿大央行（ＢＯＣ）一如預期宣布加息０﹒７５厘，指標利率升至

３﹒２５厘，並表示未來數月仍然需要進一步上調利率。

ＢＯＣ在議息聲明中指出，消費者物價通脹雖由６月份的８﹒１％回落至７月份的７﹒６％

，但撇除汽油後，數據反映物價仍然呈現廣泛的上升壓力，尤其在服務業方面。央行的核心通脹

率亦持續上升，７月份介乎５至５﹒５％，更指調查反映短期通脹預期仍高，若然持續，高通脹

變得根深柢固的風險將會上升。



＊加拿大央行傾向持續加息＊



至於本土方面，ＢＯＣ指加拿大經濟仍處於過度需求及勞動力緊絀的環境，第二季ＧＤＰ增

長３﹒３％亦較預期略低，但數據顯示本土需求仍然強勁，消費開支增長９﹒５％，商業投資升

幅亦接近１２％。另一方面，在按揭利率上升下，樓價在疫情期間短暫上升後，一如預期回落，

央行認為，在環球需求轉弱，以及加拿大收緊貨幣政策開始令供求進一步趨向平衡的情況下，下

半年經濟將會放緩。

不過，央行管理委員會認為，政策利率仍需進一步上調，量寬措施收緊亦會產生加息效果，

隨著緊縮政策的效應導入經濟，央行將會評估利率需要多高才可令通脹返回目標，並重申對穩定

物價的承諾，以及將會持續採取行動令通脹達到２％目標。



＊利率因素難令加元失守１﹒３２＊



美元兌加元昨晚高見１﹒３２１０後倒跌收市，技術上，１﹒３２水平仍然是美元兌加元的

重要阻力位，由於估計聯儲局在９月份會議不論加息０﹒７５厘或０﹒５厘，第四季開始都會減

慢加息速度，至少不會再出現一次過加息０﹒７５厘的情況，若然當局公布的最新經濟預測亦有

同樣的啟示，則利率因素難再成為美元兌加元上升的動力，尤其美元兌加元現處１﹒３１水平，

為２０２０年１０月以來的高位，向上突破需要極具說服力的理由，油價表現相信是左右加元走

勢的主要因素。



＊澳央行料通脹今年見頂回落＊



澳洲儲備銀行（ＲＢＡ）行長洛威表示，大幅加息的行動接近尾聲，味意在９月６日連續第

四次加息半厘後，ＲＢＡ未來將會減慢加息步伐，每次加息幅度料縮小至０﹒２５厘。

事實上，洛威貨幣政策調整的言論並非突然，而是在９月６日的議息聲明中早作暗示，他在

聲明中指出，澳洲通脹率預期在今年較後時間見頂，隨後回落至２至３％範圍。通脹見頂主要是

基於對環球供應持續改善，部分商品價格近期有所回落及加息影響的觀點。

另外，ＲＢＡ又預料中期通脹預期仍然受控，估計今年消費者物價通脹率大約處於

７﹒７５％，２０２３年則略高於４％，２０２４年回落至大約３％，由此估計，ＲＢＡ有可能

將指標利率上調到３厘即會暫停加息。目前指標利率為２﹒３５厘，假設在今年餘下的三次議息

會議（１０、１１及１２月）都會加息，則傾向在首兩次皆加息０﹒２５厘，餘下一次加息

０﹒１５厘。



＊澳元長線可望挑戰８１美仙＊



澳元兌美元昨晚輕微試穿０﹒６７００後回升，今天在亞洲市早段曾高見０﹒６７７３，其

後略為回落，但洛威大幅加息接近尾聲的言論僅令澳元匯價短暫下跌，低見０﹒６７１４後再度

上升，至０﹒６７６０，突破了言論發表時的高位。由此推測，市場已消化了減慢加息步伐的因

素，且將此視為有利經濟發展。技術上，澳元兌美元在７月１４日低見０﹒６６８１，昨天則低

見０﹒６６９８，匯價很可能已形成雙底形態，中期見底，短期料傾向進一步反彈，阻力位為８

月１１日的０﹒７１３８，長線則以０﹒８０及０﹒８１為主要阻力。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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