《股林淘金－林家亨》中創新航步入高增長階段

《股林淘金》近年新能源板塊持續走強，成為港、Ａ兩地股市最熱門的行業板塊。從長期的

視角來看，新能源汽車賽道具備非常大的成長空間，高增長仍有望得到延續。



正在香港推進ＩＰＯ進程的動力電池巨頭中創新航，是新能源行業中的頭部企業。公司以創

新的理念、領先的核心技術，不斷驅動產業快速發展。根據弗若斯特沙利文的資料，中創新航是

少數擁有全方位自主研發能力並能獨立完成動力電池生產及銷售的動力電池企業之一。公司長期

積極與上游供應商建立戰略合作夥伴關係，建立穩固的供應關係，以保障原材料的穩定供應。中

創新航對於原材料的使用效率是持續提升，公司的規模效應亦逐步凸顯，再加上良好的成本管控

能力，以及上游原材料的價格近半年回復到合理水準，這些因素都有利於其盈利能力的再度提升

。



中創新航研發出了多種具備競爭力的產品。目前該公司產品在能量密度、充電速度、安全性

能、壽命上處於行業的領先水準，同時該公司採用行業領先的中鎳高壓技術與產品，成為三元鋰

電池技術的領頭羊，因應其領先的技術，其產品在市場有領先的地位，在成本、售價上具有優勢

。



中創新航獲得了業內的廣泛認可，建立了高忠誠度的客戶群，包括廣汽、長安、小鵬等優秀

車企，並快速成為其第一大供應商。據公開信息，公司會在不久後對蔚來進行量產供貨。隨著該

公司產品獲得愈來愈多廠商的認可，其客戶、訂單有望持續增長，從而支撐其長期的高速發展。



綜合來看，中創新航經過多年的行業深耕，已具備了業內領先的技術水準，促成了良好的品

牌聲譽，形成了獨特的競爭優勢，在行業高速成長背景下，該公司業績高增長是可期的，投資者

不妨可多加跟進。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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