《全球視野－胡一帆》近期的電力短缺令人擔憂嗎？

《全球視野》８月中國西南地區創紀錄的熱浪和工業限電措施引發關注。極端高溫導致河流

和水庫乾涸，使部分省份的水電供給受到衝擊，而電力需求則飆升。相較於去年的全國性影響，

我們認為當前熱浪的影響較為有限，僅局限於部分地區。

不過，目前的電力短缺確實加劇了投資者的擔憂。嚴格的防疫限制措施和房地產行業長時間

疲軟已對經濟增長造成衝擊，這意味著下半年復甦之路更為顛簸。

鑑於上述挑戰，我們預計下半年中國經濟將溫和復甦，且道路並不平坦。市場靜待政策更加

明朗之際，我們認為中國股市的表現將與亞洲其他地區持平，並預期未來幾個月政策可能僅會逐

漸發力。不過，受益於強勁政策利好且短期內盈利具韌性的板塊仍存在機會。



＊局部衝擊＊



可以肯定的是，乾旱是四川和重慶等受創最嚴重地區的主要憂慮。這兩個地區對水力發電的

依賴高達８０％以上，而全國平均水準為１６％。四川的水力發電量較歷史同期下降逾５０％。

為應對電力短缺，當地政府要求從８月中旬開始削減工業用電量，不過目前大多數企業已經

恢復用電。鑑於四川省是半導體、太陽能電池板和電動車金屬的重要生產中心，倘若再度實施電

力配給，可能會對更廣泛的供應鏈帶來壓力。不過，我們認為影響不會進一步蔓延，大部分影響

可能僅體現在８月部分地區的工業活動資料上。

首先，隨著受影響地區度過高溫峰值，熱浪強度已有所下降。四川多地已出現降雨，家庭用

電需求也應隨著天氣轉涼而下降。與此同時，火力發電量增加在一定程度上緩解了電力短缺。



＊下半年復甦之路更加崎嶇＊



我們認為上述因素意味著電力緊張帶來的影響至多還會持續幾個星期，而且全國性影響應該

較小。不過，由於房地產困境未消且疫情不斷反復，很顯然下半年經濟復甦之路將比之前預想的

更加崎嶇。

儘管出行資料顯示經調整後的防疫限制措施比第二季度時對經濟的擾動要小，但８月初的資

料表明房地產行業疲態依舊。總體來看，目前我們認為下半年經濟增長將溫和回升至３－４％，

全年ＧＤＰ增長預測將在３％左右。



＊政策支持將是「細水長流」＊



與以往下行周期不同，本輪政策回應對於提振經濟或風險偏好的力度似乎不足。鑑於經濟放

緩的程度，投資者不禁疑問政策制定者何時將採取更強力的措施。

簡而言之，我們認為政策支持將是「細水長流」，而不是「大水漫灌」。８月份官方已出台

更多財政和貨幣支持政策，包括８０００億元信貸額度用於基礎設施投資、緩解開發商流動性緊

張以及「保交樓」的措施、下調１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）以及７天逆回購利率等。

展望未來，在貨幣政策方面，我們預計在進一步寬鬆信貸政策的同時，還會有１－２次降準

。與此同時，財政政策將進一步發力，下半年基礎設施投資同比增速將超過１０％。對於困境中

的房地產行業，我們認為不大可能出臺全面紓困措施。地方政府料將繼續在「保交樓」方面發揮

主導作用。《瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

