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即市新聞

08/09/2022 09:55

【聚焦人幣】人幣中間價止四連跌，即期高開１６５點報６﹒９５５

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９１４８，較
上個交易日升１２點子，止步四連跌，終於暫時脫離兩年低位，上個交易日報６﹒９１６０。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１６５點子，報６﹒９５５０，收復６﹒９７
、６﹒９６關；上個交易日即期匯率收盤報６﹒９７１５。
　　人民銀行公布，８月末中國外匯儲備按月減少近４９２億美元，降至３０５４９億美元，跌
幅為１﹒５８％，是２０１８年１０月以來近四年最低水平。今年１－８月外匯儲備累計下降近
２０００億美元，按照近期美元和美債整體表現，外儲規模或再度考驗３萬億美元關口。作為外
匯儲備主要來源，中國８月份貿易順差降至７９４億美元，比７月減少２１９億美元。料未來更
小的貿易順差將令人民幣承壓。
　　摩根大通在外匯數據發布後稱，人民幣貶值壓力將繼續存在，市場將關注下周公布的８月經
濟活動數據，借此確認近期國內經濟復甦勢頭。強美元是比人民銀行本幣支持措施更有決定性的
因素，包括外匯存款準備金率下調。隨著市場預期聯儲會再加息７５個基點，債券流出壓力將在
９月恢復並加劇。（ｊｔ）

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