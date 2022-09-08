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08/09/2022 14:07

【數據前瞻】機構料內地８月ＣＰＩ溫和升至２﹒８％，ＰＰＩ續降

　　《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將於明日（９日）公布８月ＣＰＩ和ＰＰＩ數據。據
《路透》綜合３０家機構預估中值顯示，豬肉價格漲幅溫和，而國際油價調整帶動國內成品油價
格明顯下跌，內地８月ＣＰＩ同比漲幅料微升至２﹒８％，為２８個月高位（７月ＣＰＩ同比漲
２﹒７％）；在大宗商品價格回調與高基數共同作用下，８月ＰＰＩ同比漲幅料進一步回落至
３﹒１％（８月ＰＰＩ同比升４﹒２％）。
　　招商證券宏觀張靜靜團隊認為，８月豬價漲勢趨緩，此前壓欄惜售導致豬價飆升後進入瓶頸
期，適逢高溫抑制消費需求，豬價小幅調整；高溫乾旱導致蔬菜供應短缺，菜價運行強於季節性
，但適逢去年同期洪澇災害同樣拉升菜價，高基數下同比反而明顯回落，帶動食品ＣＰＩ小幅下
行。非食品方面，油價下跌趨緩，疫情反彈尚未在８月明顯影響線下活動，低基數下非食品
ＣＰＩ可能小幅回升。
　　國泰君安宏觀團隊的報告也指出，鮮菜、蛋類是主要拉動項，疊加２０２１年低基數效應，
預計８月ＣＰＩ同比讀數小幅上漲。報告認為，疫情擾動之下，預計８月消費整體仍然較弱，核
心ＣＰＩ維持低位。
　
＊中金料ＣＰＩ小幅回落，ＰＰＩ需求承壓＊
　
　　不過，中金宏觀預計８月ＣＰＩ同比或小幅回落，其中的豬肉、服務價格有所抬升，非食品
消費品價格同比則可能隨ＰＰＩ回落。具體從ＰＰＩ來看，中金宏觀認為ＰＰＩ面臨的供應風險
仍然存在，但需求承壓。其中能源價格維持高位，化工品價格受需求影響回落較多；有色金屬在
國內高溫限電和海外高電價的影響下，價格延續反彈，黑色金屬和建材價格則在房地產投資低迷
之下，同比降幅走闊。（ｗｌ）

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