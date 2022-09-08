【數據前瞻】機構料內地８月ＣＰＩ溫和升至２﹒８％，ＰＰＩ續降

《經濟通通訊社８日專訊》國家統計局將於明日（９日）公布８月ＣＰＩ和ＰＰＩ數據。據

《路透》綜合３０家機構預估中值顯示，豬肉價格漲幅溫和，而國際油價調整帶動國內成品油價

格明顯下跌，內地８月ＣＰＩ同比漲幅料微升至２﹒８％，為２８個月高位（７月ＣＰＩ同比漲

２﹒７％）；在大宗商品價格回調與高基數共同作用下，８月ＰＰＩ同比漲幅料進一步回落至

３﹒１％（８月ＰＰＩ同比升４﹒２％）。

招商證券宏觀張靜靜團隊認為，８月豬價漲勢趨緩，此前壓欄惜售導致豬價飆升後進入瓶頸

期，適逢高溫抑制消費需求，豬價小幅調整；高溫乾旱導致蔬菜供應短缺，菜價運行強於季節性

，但適逢去年同期洪澇災害同樣拉升菜價，高基數下同比反而明顯回落，帶動食品ＣＰＩ小幅下

行。非食品方面，油價下跌趨緩，疫情反彈尚未在８月明顯影響線下活動，低基數下非食品

ＣＰＩ可能小幅回升。

國泰君安宏觀團隊的報告也指出，鮮菜、蛋類是主要拉動項，疊加２０２１年低基數效應，

預計８月ＣＰＩ同比讀數小幅上漲。報告認為，疫情擾動之下，預計８月消費整體仍然較弱，核

心ＣＰＩ維持低位。



＊中金料ＣＰＩ小幅回落，ＰＰＩ需求承壓＊



不過，中金宏觀預計８月ＣＰＩ同比或小幅回落，其中的豬肉、服務價格有所抬升，非食品

消費品價格同比則可能隨ＰＰＩ回落。具體從ＰＰＩ來看，中金宏觀認為ＰＰＩ面臨的供應風險

仍然存在，但需求承壓。其中能源價格維持高位，化工品價格受需求影響回落較多；有色金屬在

國內高溫限電和海外高電價的影響下，價格延續反彈，黑色金屬和建材價格則在房地產投資低迷

之下，同比降幅走闊。（ｗｌ）

