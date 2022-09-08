【ＦＯＣＵＳ】ｉＰｈｏｎｅ１４定價溫柔，衛星通訊最吸睛

【ＦＯＣＵＳ】當三星總裁定論「摺疊屏幕手機是當今主流」，代工巨擘富士康預警「智能

手機需求放緩」，全球市值最大的公司－－蘋果，周四（８日）凌晨發布最新ｉＰｈｏｎｅ１４

系列，破天荒維持北美定價不變，香港市場亦僅溫柔加價１００港元，逆流而上搶佔市場份額野

心不言而喻。

若論今次最吸睛的亮點，發布會主題「Ｆａｒ Ｏｕｔ」，以及蘋果Ｌｏｇｏ銀河式設計早

有暗示

：標榜「Ｗｅ ｈｏｐｅ ｙｏｕ＇ｌｌ ｎｅｖｅｒ ｎｅｅｄ」的衛星ＳＯＳ緊急求助功能

。無獨有偶，華為周二（６日）發布的Ｍａｔｅ ５０系列旗艦手機，同布局支援北斗通訊衛星

功能。



＊北美保持不變，港版僅加價百元＊



秋涼陣陣，大型科企接二連三揭盅電子新搞作卻熱火朝天。先是三星８月中發布兩款可摺疊

手機Ｇａｌａｘｙ Ｚ Ｆｌｉｐ ４和Ｇａｌａｘｙ Ｚ Ｆｏｌｄ ４；次日小米緊隨其後

亦發布可摺疊手機ＭＩＸ Ｆｏｌｄ ２；而繼蘋果昨晚發布ｉＰｈｏｎｅ１４系列後，谷歌宣

布將於１０月初發布Ｐｉｘｅｌ ７系列手機；而ＯＰＰＯ則據報第四季將推摺疊手機Ｆｉｎｄ

Ｎ ２。

面對第二季全球智能手機出貨量按年跌近９％，以及富士康、高通等紛預警需求放緩，因通

脹及供應鏈侵蝕，各品牌不但無意放慢腳步，卻愈加緊盯高端市場。數據就顯示，上半年１０％

的高端手機佔比，卻貢獻行業７０％的利潤。

眼看三星Ｇａｌａｘｙ Ｚ Ｆｌｉｐ ４及華為Ｍａｔｅ ５０，在港售價分別以

８２９８元、５６３８元起步，分析師原本預期ｉＰｈｏｎｅ１４將較ｉＰｈｏｎｅ１３加價

１５％；但令果粉驚喜的是，港版售價僅加價１００元至６８９９元起步，在份額剛突破５０％

的北美市場更保持不變，野心不言而喻，



＊走入大眾市場，美加首兩年免費＊



蘋果的定價策略，顯示其焦點在更多活躍的安裝終端，財務主管７月就稱此為「公司的引擎

（ｅｎｇｉｎｅ ｆｏｒ ｏｕｒ ｃｏｍｐａｎｙ）」何解？跟手機銷售佔蘋果總收入的比例

連續兩季下跌相反（上季為４９﹒９２％），服務（Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ、Ａｐｐｌｅ ＴＶ＋

、Ａｐｐｌｅ Ｍｕｓｉｃ、雲服務等）佔蘋果總收入的比例卻連續兩季上升（上季為

２３﹒６％）。

從此趨勢看，不難理解蘋果今次發布會的大招，鎖定最新服務－－衛星ＳＯＳ緊急求助功能

，簡而言之，當用戶身處沒有行動網路或ＷｉＦｉ連線的絕地荒野，能通過此功能分享位置給救

援者，需時可低至１５秒以內，該服務預計１１月在美加正式上綫，首兩年免費。

有何特別之處？此意味消費者可突破昂貴專業衛星電話的限制，以日常使用手機連接美國

ＧＰＳ網絡。頗富戲劇性的是，ｉＰｈｏｎｅ１４此緊急功能若普及，勢削弱美國衛星通訊商

Ｇｌｏｂａｌｓｔａｒ的市場份額，其股價一度聞聲重挫近１６％，其後蘋果宣布此功能的合作

方正正是Ｇｌｏｂａｌｓｔａｒ，後者股價又一度暴漲４０％。



＊華為、聯發科、ＳｐａｃｅＸ爭相布局＊



在極端天氣和地緣政治日益頻繁的背景下，通過衛星緊急通訊未來無論軍用、民用都注定有

巨大市場。無獨有偶，早兩天發布的華為Ｍａｔｅ ５０亦聲稱能連接北斗網絡。北斗在

２０２０年完成最後一顆通訊衛星發射，成功覆蓋全球，被視作中國擺脫美國ＧＰＳ掣肘的戰略

舉動。

除了華為、蘋果，聯發科已成功測試衛星連接芯片，而特立獨行的Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ亦最

新宣布與Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ合作在第二代Ｓｔａｒｌｉｎｋ網絡開發智能手機連接。

回頭看看蘋果今次發布會Ｌｏｇｏ，如同銀河般的設計，太空商機，ｈｅｒｅ ｗｅ ｇｏ

！

