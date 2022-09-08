【內房困局】據報龍光提出６０億美元離岸債務重組計劃

《經濟通通訊社８日專訊》據《彭博》報道，上月一次性宣布五筆美元債違約的中國地產商

龍光集團（０３３８０）向部分債權人推介重組逾６０億美元離岸債務的提議草案，該提議包括

公共債券、私人票據和一些銀團貸款，並把龍光集團的債務平均期限延長至逾５年。（ｃａ）

