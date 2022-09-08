【內房困局】萬科和華潤置地計劃發行的ＡＢＳ已獲得受理

《經濟通通訊社８日專訊》據深圳交易所項目進度信息欄顯示，萬科（０２２０２）
（深：０００００２）和華潤置地（０１１０９）計劃發行的資產支持專項計劃（ＡＢＳ）已獲
得受理。
具體為：中信證券－華潤置地石家莊萬象城資產支持專項計劃，擬發行金額３０﹒０１億元
人民幣；南方資本－萬科商業４號資產支持專項計劃，擬發行金額１１﹒０５億元人民幣。
（ｃａ）
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