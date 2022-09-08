  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/09/2022 10:08

【內房困局】萬科和華潤置地計劃發行的ＡＢＳ已獲得受理

　　《經濟通通訊社８日專訊》據深圳交易所項目進度信息欄顯示，萬科（０２２０２）
（深：０００００２）和華潤置地（０１１０９）計劃發行的資產支持專項計劃（ＡＢＳ）已獲
得受理。
　　具體為：中信證券－華潤置地石家莊萬象城資產支持專項計劃，擬發行金額３０﹒０１億元
人民幣；南方資本－萬科商業４號資產支持專項計劃，擬發行金額１１﹒０５億元人民幣。
（ｃａ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告08/09/2022
【大行炒D乜】麥格理首予快手跑贏大市　降蔚來目標至200元
人氣文章市場動向08/09/2022
香港華為雲推數字人創新體驗 充分融合AI與數字技術
人氣文章財經熱話08/09/2022
【虛幣世界】加密貨幣止跌回升，惟市場情緒並不樂觀
人氣文章中國故事07/09/2022
《神州經脈》貿易數據創四月低　人幣險穿7算　滬綜指徘徊三千二
人氣文章財經熱話07/09/2022
小米密密回購兼電動車再傳新進展　低吸此其時？
人氣文章FOCUS07/09/2022
【FOCUS】頑強放閃終露疲態　傳統出口臨印越勁敵
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金