《法證攻防－林恩》股東減持潮，一宗接一宗

《法證攻防》近期的股東減持套現潮可謂一波未平，一波又起。上周一（２９日）剛剛公布

完業績的比亞迪（０１２１１），第二晚就傳出被沽貨消息。據聯交所資料顯示，巴菲特旗下的

投資公司巴郡，減持比亞迪，套現約３﹒７億元，每股平均售價約２７７元，持股比例由

２０﹒４９％，降至１９﹒９２％。比亞迪上周三（３１日）裂口低開，最多曾跌約１３％。比

亞迪回應指這是正常的市場行為，公司經營一切正常。然而幾日之後，聯交所資料再披露，截至

９月１日巴郡在比亞迪的持股比例已經下降至１８﹒８７％。比亞迪股價上周一起６連跌，累計

跌幅約１９％，周三（７日）逆市靠穩收報２２３元。

中國互聯網公司更是重災區。６月２７日，騰訊（００７００）主要股東Ｎａｓｐｅｒｓ集

團宣布將於場內出售騰訊股份，預計每天出售的股份平均不會超過騰訊每日平均成交量約３－

５％。騰訊股價６月２７日由升轉跌，由４００﹒２元一度跌至３７４﹒６元。阿里巴巴

（０９９８８）股東軟銀則與數家金融機構交易對手訂立預付遠期合約，當中涉及阿里巴巴約

２﹒４２億股的本公司美國存託股份，佔阿里已發行股份總數的約９％。交易股份結算由今年８

月中開始，預計將於２０２２年９月底完成。

美團（０３６９０）非執行董事、紅杉資本創始人沈南鵬今年多番減持美團，持股比例由

２０２１年１０月２５日的５﹒２９％，下降至２０２２年７月２５日的２﹒６９％。上周有傳

言指騰訊有意減持千億股票投資，市場再將矛頭指向美團。以上周五（２日）收市估算，美團市

值約為９８００億元，騰訊持有約１９﹒２５％，持股涉資大概２０００億元。騰訊持倉港股中

，持股市值第二大的股份為快手（０１０２４），持股比例約２０﹒６８％，換算成市值大概

５００億元。騰訊回應傳聞指，沒有為減持投資設定任何金額、任何既定時間，重申騰訊一向是

以公司和股東創造豐厚回報為目標。

《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



