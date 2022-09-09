《陸言堂－陳永陸》港股低位有承接，市場等待利好消息

《陸言堂》港股走勢雖然疲弱，可是恒指近日在跌穿支持位之後，卻很快回升，好像

１９１００點本應是港股最重要支持位，不過恒指卻在失守後在今日（９日）顯著回升，出現這

個情況其中一個原因是港股估值不高，就算有部分股份被主要股東減持，如股神巴菲特減持比亞

迪（０１２１１）、南非銀行減持騰訊（００７００）等，但亦不代表資金真的仍想在此水平大

舉拋售港股，反而有資金會覺得３００元以下的騰訊十分超值，所以想在現水平趁低吸納騰訊。



與此同時，港元與美元掛勾，亦令歐、亞基金覺得持有港股的風險相對較少，這亦令港股雖

然走弱，可是亦沒有大幅下跌的情況，如果內地的政策在二十大後明朗，相信港股要大舉反彈亦

應該不難，現在大家都在等待利好的消息。



＊碧瑤綠色前景理想＊



個別股份中，可以留意碧瑤綠色（０１３９７），集團近日公布的業績表現不錯，上半年收

益實現雙位數增長錄得強勁增長，收益為約７﹒１億元，較去年同期增加約２２％。淨利潤為

１７﹒８百萬元，增長４５％。與此同時手頭合約大增約６０％至３４億元，創歷史新高，這絕

對可以為２０２２年下半年及日後年度，帶來可觀的收益增長。



清潔是碧瑤綠色的核心業務，收益相比去年同期增加４２％，達至近約５億元，佔集團總收

益約７０％。期內集團中標政府多份新的街道清潔服務合同，價值約１６億元。集團的街道清潔

服務，現覆蓋香港共七區，服務總人口超過２５０萬（為香港總人口的三份之一）；至於廢物管

理及回收方面，集團於期內獲食環署兩份新廢物收集服務合約，總價約１﹒４億元。其中碧瑤綠

色的食環署廢物收集服務，覆蓋香港共五區，服務總人口約１５０萬人。



另外，碧瑤綠色為香港處理超過５０００個回收點（包括塑膠、玻璃樽、金屬、廢紙），營

運多個分揀設施。碧瑤為期３３個月的環保署「塑膠回收先導計劃」服務合約，為香港東區、觀

塘區及中西區提供塑膠收集服務，已於上半年成功開展，預計下半年的回收量將有所增長。



至於綠色科技服務方面，碧瑤綠色去年獲得環保署首份使用生物科技（黑水虻）轉化技術，

解決香港雞糞問題的合約。該項目位於香港屯門環保園，現已進入最後調試階段，預計２０２２

年年底前正式投產。另外，集團與怡和機器有限公司合作位於香港屯門環保園的生物炭工廠將於

今年內進入測試階段，通過熱解技術將木質廢料轉化為高質量生物炭，達到轉廢為材的目的。



與此同時，集團於屯門環保園與太古飲料控股及其他投資方合資開設香港首間達準食品級的

ＰＥＴ塑膠工廠，將回收的塑膠，循環再造成可用作製造再生產品的塑片，此項目現已投產，產

量將續漸增加。



在業績理想，加上多個新合約及項目已經落實，同時香港人的環保意識增加，以及政府政策

的配合，碧瑤綠色的前景十分理想，現價絕對可以留意。

《獨立股評人 陳永陸》



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