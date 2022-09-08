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08/09/2022 09:05

【新冠肺炎】袁國勇：確診後無出現症狀，正在家隔離

　　《經濟通通訊社８日專訊》政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇確診感染新冠病
毒。袁國勇回覆傳媒查詢時表示，無出現症狀，已按政府防疫指引在家隔離，又指難得三年來可
以放假數天，感謝大家關心。
　　上月底，有消息指衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮感染新冠，袁國勇８月３１日出席
物業管理業監管局「物管先鋒」嘉許典禮時，曾祝願歐家榮早日康復。（ｃｌ）

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